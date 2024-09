Kirjaston tapahtumasyksyssä kirjailijavieraita ja luennoitsijoita

Laihialaislähtöinen kirjailija Elina Annola kertoo uusimmasta romaanistaan Luopuneet (2024) Vaasan pääkirjastossa keskiviikkona 11.9. klo 18–19. Suomen kielen ja kirjallisuuden opettajana toimivan Annolan romaanit ovat saaneet kiitosta kauniista kielestään. Aiemmin häneltä ovat ilmestyneet romaanit, Kunnes kukkivat puut (2022) ja Kaikki lokakuun taivaat (2022).

Kirjailija ja ohjaaja Heidi Köngäs vierailee pääkirjastolla maanantaina 23.9. klo 18–19 ja Vähänkyrön kirjastolla tiistaina 24.9. klo 18–19. Köngäs kertoo syyskuussa ilmestyvästä kirjastaan Tango Frisk. Köngäs on kirjoittanut useita romaaneja ja lastenkirjoja. Romaani Dora, Dora oli Finlandia-palkintoehdokkaana vuonna 2012. Heidi Köngäs on myös tunnettu ohjaamastaan menestyselokuvasta Liian paksu perhoseksi (1998), joka sai Special Prix Europa -palkinnon. Hän on myös dramatisoinut ja ohjannut näytelmän palkitusta romaanistaan Sandra.

Keskiviikkona 25.9. klo 16.30–17.30 pääkirjaston aulassa kuullaan runoilija Hannimari Heinoa. Heinolta on ilmestynyt neljä runokokoelmaa ja kaksi kaunokirjallista kirjeteosta yhdessä runoilija Kristiina Wallinin kanssa. Hän on suomentanut erityisesti italialaista runoutta ja toimii myös italian kielen opettajana. Heinolle myönnettiin viime vuonna kansainvälinen Italian kielen ja kulttuurin palkinto Premio Flaiano di Italianistica. Syyskuun tilaisuudet pidetään suomeksi.

Viisi luentoa tunteista Draama-salissa

Keskiviikkona 25.9. psykiatrian erikoislääkäri Riitta Kellosalo luennoi pääkirjaston Draama-salissa klo 18.30─20 aiheena Johdatus aiheeseen: Kun on tunteet. Luento on ensimmäinen osa Pohjanmaan psykoterapiaseuran järjestämää yleisöluentosarjaa Psykoanalyyttisia näkökulmia tunteisiin, joka koostuu viidestä luennosta.

Maanantaina 23.10. psykiatrian erikoislääkäri ja koulutuspsykoanalyytikko Merja Kaleva luennoi Draama-salissa klo 18.30─20 aiheenaan Hylättyjen ja kaltoinkohdeltujen lasten tunteet. Luennot kestävät noin 45 minuuttia ja loppuaika on varattu yleisön kysymyksille. Tilaisuudet pidetään suomeksi ja niihin on vapaa pääsy. Luentosarja jatkuu keväällä 2025.

Kolmen sukupolven tarina

Tiistaina 15.10. Vaasan kaupunginkirjastossa on kirjailijavieraana Marie Allen. Historianopettajana työuransa tehnyt Allen kirjoitti ensimmäisenä romaaninaan elämäkerran Prästgården, joka kertoo kolmen sukupolven tarinan kirjailijan isoäidistä Merystä, hänen isästään Henrikistä ja hänestä itsestään.

Tilaisuudessa klo 18–19 Allen esittelee uutta kirjaansa, joka ilmestyy syyskuussa. Kirja on historiallinen romaani, joka sijoittuu Pärnuun, Pietariin, Helsinkiin ja Puolaan vuosille 1875–1945. Tilaisuus pidetään Venny-tilassa kirjaston toisessa kerroksessa ja esityskielenä on ruotsi. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Kaksikielinen kirjallisuusfestivaali LittFest järjestetään Vaasassa 14.–16.11.2024.