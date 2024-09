Maatalouden kannattavuusongelmat vaativat hallitukselta ripeitä jatkotoimia

Hallituksen budjettiesitys on valtiontaloutta vahvasti tasapainottava. Tämä on välttämätöntä yhä jatkuvan velkaantumisen taittamiseksi. Hallitus on esityksessään huomioinut nykyisen turvallisuustilanteen, jossa puolustuksesta, sisäisestä turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta huolehtiminen ovat valtion perustehtäviä.

Huoltovarmuutta uhkaavaan maatalouden heikkoon kannattavuuteen budjettiriihestä ei kuitenkaan löytynyt ratkaisua. MTK pitää myönteisenä, että hallitus sitoutuu maksamaan viljelijätuet neuvoteltujen mukaisina. Tärkeä ja tervetullut on myös ruoka-alan kasvu- ja vientiohjelmalle osoitettu 10 miljoonan euron rahoitus. Nämä eivät kuitenkaan ratkaise itse ongelmaa. MTK edellyttää hallitukselta ripeitä toimia ruokamarkkinoiden tervehdyttämiseen hallitusohjelman mukaisesti.

Metsänhoidon rahoihin esitettyä leikkausta MTK pitää pettymyksenä. Metsien kasvua ja hiilensidontaa tulisi lisätä nopeasti. Silti hallitus ei tee mitään METKA-rahojen turvaamiseksi. Kun työt metsässä loppuvat varojen puutteen vuoksi, karkaa hallitusohjelman tavoite metsänhoidosta entistä kauemmaksi.

Pettymys on myös se, ettei budjettiesitys sisällä luvattua korotusta metsävähennykseen. MTK patistaa hallitusta toimimaan tässäkin asiassa ohjelmansa mukaisesti.

Maa- ja metsätaloudelle kohdistuu sekä EU-tasolta että kotimaassa kasvavia vaatimuksia luonto- ja ympäristötoimille. Tämä korostuu Suomen valmistellessa kansallista mallia EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoksi. Suojelu- ja ympäristötoimiin osoitettu rahoitus on budjettiesityksessä riittämätön. Vapaaehtoisen luonnonsuojelun (METSO, HELMI) tehostamiseen ja yksityisrahoitteisen luonnon ennallistamistyön lisäämiseen esitys kohdentaa noin 1,8 miljoonaa euroa. MTK kannustaa hallitusta käyttämään rahan toimivien luontoarvomarkkinoiden kehittämiseen. Näin esimerkiksi yrityksille syntyy aito mahdollisuus rahoittaa haluamiaan ympäristötoimia.

Vaativassa taloustilanteessa hallitus etsii tietä uuteen kasvuun muun muassa lisäämällä tutkimus-, kehitys ja innovaatiorahoitusta sekä myöntämällä verotukea puhtaan siirtymän suurille investoinneille. MTK pitää tärkeänä, että TKI-rahoitusta ohjataan erityisesti puhtaan siirtymän kannalta keskeisten luonnonvara-alojen ja laajan biotalouden kasvuun ja kehittämiseen.

