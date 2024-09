Lapin ELY-keskus hakee muutosta aluehallintoviraston Kemi- ja Iijoen kalatalousvelvoitteita koskeviin päätöksiin

Aluehallintoviraston päätöksessä on kuitenkin merkittäviä puutteita ja päätös on monelta osin ongelmallinen yleisen kalatalousedun toteutumisen näkökulmasta. Aluehallintovirasto on virheellisesti hylännyt Lapin ELY-keskuksen hakemuksessaan esittämiä vaatimuksia koskien muun muassa vanhojen uomien vesittämisratkaisujen selvittämistä sekä velvoitteen tarkistamista määräajan puitteissa. Lapin ELY-keskus katsoo, että aluehallintoviraston päätöksessä ei ole annettu lain mukaisia, riittävän täsmällisiä ja yksiselitteisiä kalateiden rakentamista ja toimintaa koskevia reunaehtoja. Kokonaisuudessaan aluehallintoviraston päätös heijastelee edelleen vahvasti istutuskeskeistä velvoitehoitoa. Päätöksessä ei ole asetettu päämäärää sille, millä aikataululla on tarkoitus luopua istutuskeskeisestä velvoitehoidosta ja millä aikataululla vastaavasti tavoitteet luonnonmukaisesta velvoitehoidosta niin meritaimenen kuin lohen luontaisesta elinkierrosta on tarkoitus saavuttaa Kemi- ja Iijoella.

Ely-keskuksen valituksessaan esittämät vaatimukset ja toimenpiteet velvoitesisällöksi siirtävät velvoitehoidon painopisteen selkeämmin luontaiseen lisääntymiseen perustuvaan ja pitkäjänteiseen koko jokiekosysteemiä palvelevaan kokonaisuuteen.

– Haettavilla ratkaisuilla on merkittävää ennakkoarvoa, jonka vaikutukset tulevat ulottumaan laajalti myös muille rakennetuille joille ja yleiseen kalatalousetuun. Yhteistyö useissa kalataloudellisissa asioissa kuitenkin luonnollisesti jatkuu luvanhaltijoiden kanssa, toteaa kalatalouspäällikkö Jermi Tertsunen.

Aktiivista yhteistyötä toimivien vaellusratkaisujen kehittämiseksi tuleekin Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen näkemyksen mukaan jatkaa muutoksenhausta riippumatta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 29.7.2024 ratkaisut Lapin ELY-keskuksen hakemiin Kemi- ja Iijoen velvoitemuutoshakemuksiin. Aluehallinto on muuttanut Kemijoen, Raudanjoen ja Iijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteita koskevia päätöksiä. Ratkaisuissa todetaan, että Kemi- ja Iijoen kalatalousvelvoitteiden osalta on tapahtunut olosuhteiden olennainen muutos ja velvoitteet on syytä arvioida uudelleen.