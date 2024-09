Cabaret – klassinen tarina ajassa kiinni

Cabaret on tarina elämännälkäisistä ihmisistä vuosien 1929-1930 Berliinin sykkeessä. Musikaali vie yökerho Kit Kat Clubille, jossa jokainen voi olla vapaasti oma itsensä. Kun amerikkalainen kirjailija Clifford Bradshaw ja englantilainen kabareelaulaja Sally Bowles kohtaavat, käynnistyy tarina, joka on täynnä hurmoksellista elämäniloa ja toivoa paremmasta huomisesta. Tarinan huumaava syke vääristyy kylmenevässä maailmassa, kun uuden sodan uhka varjostaa katuja. Cabaret on show, jossa mietitään: Millainen rakkaus on sallittua? Opimmeko me historiastamme? Pitäisikö ummistaa silmät vai katsoa ympärilleen?

Suosikkimusikaali perustuu Christopher Isherwoodin romaaniin Goodbye to Berlin (1939) ja John van Drutenin näytelmään I Am a Camera (1951). Cabaret’n kantaesitys nähtiin Broadwaylla vuonna 1966. Musiikin on säveltänyt John Kander, käsikirjoitus on Joe Masteroffin ja laulujen sanat Fred Ebbin kirjoittamat. Suomennos on Esko Elstelän ja laulujen suomennos Jukka Virtasen.

Visuaalisesti vahvan musikaalin ohjauksesta ja koreografiasta vastaa Reija Wäre, joka on tehnyt monipuolista uraa Suomessa esittävän taiteen alueilla toimivana ohjaaja-koreografina ja työskennellyt eri tyylilajeissa oopperasta katutanssiin ja tv-tuotannoista teatteriin, urheiluun ja massatapahtumiin.

”Cabaret on ollut minulle haaveproduktio jo pitkään. Nuorempana ajattelin, että teos kertoo menneestä ajasta, mutta nyt teosta tehdessä näkee, että Cabaret on klassinen tarina ajassa kiinni. Ihminen on samanlainen kaikissa ajoissa ja paikoissa”, taustoittaa Wäre.

Musikaalin seitsenhenkistä orkesteria johtaa kapellimestari Sauli Perälä, lavastuksen suunnittelee Mika Haaranen ja pukusuunnittelijana vierailee monipuolisesti teatterin, sirkuksen, oopperan ja muodin parissa työskennellyt Joona Huotari. Valot suunnittelee Olli Haakana, äänet Jouni Tapio ja kampaukset ja maskit Ella Stolt.

Säkenöivänä kabareetähti Sally Bowlesina näyttämöllä vuorottelevat näyttelijät Saana Rautavaara ja Emma-Sofia Hautala.

”Teemme omanlaiset versiomme samasta ihanasta roolista, mikä on ollut hyvin antoisaa. Treeneissä on päässyt seuraamaan toisen tekemistä, mistä on saanut paljon irti omaan tekemiseen”, kertoo Rautavaara.

Kirjailija Clifford Bradshaw’n rooliin astuu Oiva Nuojua. Fräulein Schneiderina ja Herr Shultzina nähdään Raisa Vattulainen ja Timo Luoma, joka palaa teatteriin vuoden tauon jälkeen. Seremoniamestarin roolin tulkitsee Petteri Hautala.

”Cabaret on mielestäni kontrastinen ja dualistinen musikaali, samalla kaunis ja ruma, herkkä ja julma, armollinen ja armoton”, toteaa Hautala.

Cabaret-musikaali tekstitetään ruotsiksi ja englanniksi. Musikaali saa ensi-iltansa torstaina 12.9. klo 19 Romeo-näyttämöllä. Esityksen kesto on noin 2 h 45 min (sis. väliajan) ja sitä suositellaan yli 14-vuotiaille.