Tietokirja änkytyksestä ja sen vaikutuksesta elämään ja uramahdollisuuksiin

Leeni Peltosen ja Marketta Salmisen uraauurtava teos käsittelee ja tutkii änkytystä monesta eri näkökulmasta. Mitä änkytys eli dysfemia oikeastaan on? Miten se vaikuttaa elämään? Entä miltä se tuntuu? Änkytys voi olla vain lyhyt episodi lapsen puheen kehityksessä, mutta se voi olla myös läpi elämän säilyvä ominaisuus, joka voi vaikuttaa itsetuntoon, hyvinvointiin ja elämänvalintoihin.



”Meillä kotona ei koskaan sanottu änkytys-sanaa. Se oli jotain niin pahaa, ettei siitä voinut edes puhua.”



Leeni Peltonen on tehnyt pitkän journalistisen uran aikakauslehdissä. Hän on julkaissut useita tietokirjoja, joille on tunnusomaista tieteen popularisointi ja tarinallisuus.



Marketta Salminen on psykologi ja psykoterapeutti, joka alkoi itse änkyttää 11-vuotiaana. Hän on työskennellyt pitkään psykologina kehitysvamma-alalla kouluttaen ja konsultoiden alan henkilöstöä. Yksilöpsykoterapeuttina hän käsittelee mm. sosiaalisia pelkoja ja muita ahdistuneisuushäiriöitä.

PELTONEN, LEENI & SALMINEN, MARKETTA : Änkytys – minun vuoroni puhua

200 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789523812772

Ilmestymisaika: Syyskuu 2024

