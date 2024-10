Lastenkirja vuodenaikojen ihmeistä

Maiju Pohjolan lastenkirja Silmun ja isin neljä vuodenaikaa on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Kolmivuotias Silmu ihmettelee talvipäivän pimeyttä, kevään ensimmäistä ötökkää, kesän makua ja syystuuleen karkaavaa unta. Kun väsymys, pelko, suuttumus tai levottomuus valtaa mielen, on turvana isi.



Eri vuodenaikoihin sijoittuvat, kuvitetut kertomukset ovat täynnä arjen seikkailuja, pienen lapsen viisautta ja yhdessäolon lämpöä. Maiju Pohjolan lempeän herkkävireinen kerronta ja Nina Aitan hurmaava kuvitus houkuttelevat huomaamaan tavallisten päivien ihmeitä.



Maiju Pohjola on haminalainen kirjailija ja äidinkielenopettaja, jolta on julkaistu aiemmin kaksi kiitettyä runokokoelmaa. Silmun ja isin neljä vuodenaikaa on hänen ensimmäinen lastenkirjansa.

POHJOLA, MAIJU : Silmun ja isin neljä vuodenaikaa

24 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523812871

Ilmestymisaika: Lokakuu 2024

