Pohjanmaan Expon tapahtumat siirtymässä Expomark Oy:n järjestämisvastuulle

”Olemme sopimuksesta todella iloisia. Jatkuva kehittyminen on välttämätöntä ja nyt saamme kasvun tueksi osaavan messuorganisaation. Yhteistyön ansiosta talousalueellamme järjestetään ja lanseerataan jatkossakin kiinnostavia tapahtumia mutta entistä vahvemmin resurssein”, sanoo Pohjanmaan Expo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tomas Häyry.

Pohjanmaan Expo Oy on järjestänyt tapahtumia Vaasan talousalueella vuodesta 1987 lähtien. EnergyWeek lukuisine teemapäivineen järjestetään yhdessä kumppaniverkoston kanssa, johon kuuluvat VASEK, Merinova, Vaasan kaupunki, Energy Spin, Visit Vaasa, Vaasan yliopisto, Vaasan Seudun Kauppakamari ja EnergyVaasa. Pohjanmaan Expon portfolioon kuuluvat myös teollisuustapahtuma Botnia Industrial Day, hotelli-, ravintola- ja keittiöammattilaisten Lakeus Kokkaa sekä koulutus- ja rekrytointitapahtuma Edu+Job. Lisäksi ohjelmassa on Made by Pohjanmaa -yhteisosaston järjestäminen Tampereen Alihankinta-messuille.

Expomark Oy tunnetaan teollisuuden ja terveysalan tapahtumien kokeneena tapahtumajärjestäjänä, joka toimii ketterästi eri puolilla Suomea. Expomarkin messutapahtumia ovat mm. Pohjoinen Teollisuus, Energiamessut ja Apuväline-tapahtuma. Myös Pohjanmaa on toiminta-alueena tuttu, sillä Expomark järjestää metsä- ja konealan Proforest-tapahtumansa Kalajoen lentokentällä. Expomark Oy on Suomen Messut Oyj:n tytäryhtiö.

”Messut vahvistavat kasvukeskusten elinvoimaisuutta. Vaasan talousalueella on paljon kasvupotentiaalia, sillä teollisuuden investoinnit ja vihreä siirtymä painottuvat länsirannikolle. Me tuomme alueen kehittämiseen oman panoksemme ja vankan messuosaamisen. Tavoitteena on alueen tulo- ja työllisyysvaikutuksen kasvattaminen messuja kehittämällä ja kansainvälistämällä”, sanoo liiketoimintajohtaja Mikko Horppu Suomen Messuilta.

Tapahtumien käytännön järjestelyistä vastaa 1.1.2025 lähtien Expomark Oy. Järjestelyn myötä Pohjanmaan Expon henkilöstö siirtyy Expomarkin palvelukseen. Uutta yhteistyötä ohjaa johtoryhmä, jossa ovat edustettuina Vaasan kaupunki, Pohjanmaan Expon omistajat ja Suomen Messut Oyj.