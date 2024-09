Popin pioneereja ja metallin mestareita – Tavara-asemalla ja Tullikamarilla esiintyy syksyllä yli 100 artistia!

Tavara-asema ja Tullikamari ovat julkaisseet laajan valikoiman keikkoja syksylle 2024. Historiallisissa taloissa konsertoi yhteensä yli 100 huippuartistia, minkä lisäksi ohjelmistoja tähdittävät lukuisat muut kulttuuritapahtumat ja uudenkarheat yökerhot.

Moninkertaisesti palkitun Tavara-aseman lavalle nousevat esimerkiksi viidennen albuminsa pian julkaiseva SANNI, suomirockin legenda Pate Mustajärvi ja uuden sivun urallaan kääntävä rap-artisti Turisti. Lämminhenkisellä Tullikamarilla puolestaan esiintyvät maan suosituin rockyhtye Apulanta, useita Emma-palkintoja kahminut Haloo Helsinki! ja huikeaa livesuosiota nauttiva Karri Koira.

– Uskon, että molemmissa taloissa nähdään useita loppuunmyytyjä konsertteja. Toimintamme vahvuus on monipuolisuudessa, ja on hienoa saada tarjota yleisölle keikkoja näin leveällä viuhkalla! Mukana ovat niin jäähyväisiään heittävä hollantilainen taiderockyhtye NITS, paluun tehnyt Indica kuin vaikkapa juuri uransa aloittaneet kiehtovat artistit VIIVI ja Ilta, kertoo tapahtumataloja pyörittävän Tampereen Kulttuurikamarin ohjelmapäällikkö Janne Laurila.

Syksy tuo Tampereelle kansainvälisiä vieraita

Musadiggareita kiinnostavat ulkomaiset yhtyeet ovat ohjelmistossa vahvasti edustettuina. Historiallisten tiilitalojen lavoille nousevat muun muassa bluesin uutta tulemista johtava GA-20 (USA), 1970-luvun punk-räjähdyksen ensimmäisillä aalloilla seilannut The Boys (UK) ja Melodifestivalenissa mainetta niittänyt Smash Into Pieces (SWE).

– Tänään torstaina 5.9. Tullikamarilla esiintyy täydelle talolle mongolialainen metallisensaatio The HU, jonka keikka ei taatusti jätä kylmäksi, Laurila vinkkaa.

Lisäksi raskaan musiikin ystäviä hemmottelevat Suomen-kiertueelle lähtevä Blind Channel, Tuska-yleisön hurmannut progeryhmä VOLA (DNK), uutta musiikkia julkaiseva Kotiteollisuus ja metallisuuruus Symphony X (USA) – sekä monet muut väkevät kokoonpanot!

Rauhallisempiin tunnelmiin kuulijoita johdattelevat loppuunmyydyille saleille viime vuosina esiintynyt viuluvirtuoosi ONEVIOLIN ja 35-vuotista taivaltaan Klubilla juhlistava Semmarit.

Lokakuun tähtinä raikkaat artistitulokkaat

Tapahtumatalojen syksyä rytmittävät myös tarttuvat pop-melodiat. Niitä tarjoilevat muun muassa Sun yö on pian täällä -albuminsa hiljattain julkaissut Pariisin Kevät, tummista syntikkasoundeistaan tunnettu MODEM, puoli Eurooppaa hurmannut Maustetytöt, diskokuningatar Erika Vikman ja rakastettu laulaja-lauluntekijä Anna Järvinen.

Osalle syksyn rap-keikoista on myynnissä myös ikärajattomia lippuja: tällaisia ovat ROADMAN-kiertueensa Tavara-asemalle tuovan Turistin ja vahvasta lavakarismastaan tunnetun Ege Zulun konsertit Tampereen syyslomaviikolla sekä Käärijän marraskuinen päiväkeikka Tullikamarilla.

Lokakuussa Tamperetta valaisee Lost In Music -festivaali, joka tuo kaupungin klubeille kiinnostavimmat artistitulokkaat. Tullikamarilla ja Tavara-asemalla konsertoivat yli 20 miljoonaa striimiä kerännyt Averagekidluke, feministinen kollektiivi BÄMÄ, Uuden Musiikin Kilpailusta suosioon singahtanut Sara Siipola, kovassa nosteessa oleva Mirella ja muut tulevaisuuden tähdet.

Ysäri-ilottelua ja klassikkoyökerhon paluu

Syksyn iso uutinen on, että Tullikamarin legendaariset Tummat tunnit ovat taas täällä! Monien kaipaama arkiyökerho huokeine hintoineen kutsuu Klubille – ja aukiolo jatkuu entistä pidempään, aamuneljään asti. Tavara-asemalla taas juhlitaan 7.9. ensimmäistä kertaa Tavara-asema <3 Ysäri -bileitä, joissa tanssilattian räjäyttävät aikakauden isoimmat hitit.

Voittokulkuaan jatkavat myös tutut suosikit, kuten Tullikamarin indie-yökerhot Big Pop ja Hang The DJ. Hyvän asian puolesta tanssitaan lauantaina 21.9. Tavara-aseman K40-disco x Roosa nauha -erikoisillassa, jossa kerätään varoja Pirkanmaan Syöpäyhdistykselle.

Innostuneen vastaanoton saanutta sateenkaarevaa [KVÄÄR]-tapahtumaa juhlitaan yleisötoiveiden mukaisesti lauantaina 5.10., jotta paikalle voi saapua myös pidemmän matkan päästä. [KVÄÄR]in yökerho-ohjelman tarjoaa tällä kertaa Leimarit® ja kuratoi RARE Media. Ainutkertaisen yhteistyön tuloksena syntyvä ilta omistetaan yhteisöllisyydelle, bailaamiselle ja riemulle.

– Toivomme, että [KVÄÄR] innostaa niin queer-ihmisiä kuin kaikkia sallivasta ja turvallisesta klubikulttuurista kiinnostuneita Tampereelle. [KVÄÄR]-tapahtumiin saat tulla juuri sellaisena kuin olet – jos et ole osa sateenkaariyhteisöä, annathan tilaa muille ja kunnioitat tapahtuman ideologiaa, kertoo Tampereen Kulttuurikamarin markkinointi- ja myyntipäällikkö Kristiina Paananen.

– Leimarit® ovat perinteikkäät juhlat, joita Sinuiksi ry eli Pirkanmaan SETA on järjestänyt sateenkaarikansalle jo 35 vuoden ajan. Niiden ensisijainen tavoite on aina ollut tarjota yhteisöllemme turvallinen tila tavata toisia ja olla kuka on. Asiakkaamme ovat kokeneet Tavara-aseman tällaisena tilana, ja olemmekin iloisia, että pääsemme nyt kokeilemaan yhteistyötä, kertoo Sinuiksi ry:n talousvastaava Risto Pasula.

Myös Tavara-asema Second Handin suosio jatkuu. Syyskuisen tapahtuman kaikki myyntipaikat on jo varattu loppuun, joten kirppiskulttuurin ystäville on jälleen tarjolla paljon aarteita. Ensimmäistä kertaa mukana on myös puheohjelmaa, jossa kuullaan vinkkejä vaatteiden huoltoon ja korjaukseen.

Tähän mennessä julkaistu syksyn ohjelmisto:

Tullikamari

Tavara-asema

Tapahtumakalenterit täydentyvät jatkuvasti. Liput kaikille syksyn keikoille myy Tiketti.

Kaikissa Tavara-aseman ja Tullikamarin tapahtumissa ovat käytössä turvallisemman tilan periaatteet ja häirintäyhdyshenkilötoiminta. Molemmat talot ovat myös liittyneet keväällä We Speak Gay -yhteisöön.

TAVARA-ASEMA:

7.9. Tavara-asema <3 Ysäri: DJ:t Juissi & Jykke

14.9. Lyömättömät Kotibileet

16.9. NITS (NED)

21.9. Tavara-asema Second Hand

21.9. K40-disco x Roosa nauha: DJ:t Sami & Antti

25.9. Symphony X (USA)

26.9. ONEVIOLIN

2.10. Lost In Music 2024: Miss Molly (SWE), pins.ku, Aliisa Syrjä

3.10. Lost In Music 2024: EBBE, Sonia, Mirella

4.10. Lost In Music 2024: Vilma Alina, Benjamin, Sara Siipola

5.10. [KVÄÄR] <3 Leimarit® <3 RARE

11.10. Pelkkää Patee (klubikeikka)

12.10. Pelkkää Patee (konsertti)

17.10. Turisti, Jore & Zpoppa (S/K18)

18.10. First beat of KARMA

25.10. Infected Mushroom

26.10. K40-disco: DJ:t Sami & Antti

1.11. Hard Voltage Presents: Infinity

2.11. Kotiteollisuus: Susirajalla-levynjulkaisukiertue

16.11. K40-disco: DJ:t Sami & Antti

21.11. Black Devils feat. Ile Kallio & Janne Louhivuori

23.11. Lost Society

30.11. Pariisin Kevät, Ville Ahonen

5.12. Mokoma

7.12. SANNI

14.12. Erika Vikman

26.12. K40-disco: DJ:t Sami & Antti

TULLIKAMARI (Pakkahuone & Klubi):

5.9. Crashdïet (SWE), The Vantages (Klubi)

5.9. The HU (MNG) (PH)

6.9. October Tide (SWE), Shade Empire, Cryptic Hatred (Klubi)

6.9. Mustasch (SWE), Merta (PH)

13.9. The Abbey, Unshine, Kallomäki (Klubi)

14.9. MODEM (Klubi)

17.9. Buzz’ Ayaz (CYP), Šamane (Klubi)

18.9. Richard Dawson (UK) (Klubi)

19.9. The Blue Cats (UK), Stutterin’ Devils (Klubi)

20.9. Nordic Invasion Tour 2024: One Morning Left, Aviana (SWE), Cabal (DNK), Atena (NOR) (Klubi)

21.9. Jami Faltin + erityisvieraat (PH)

28.9. Eevil Stöö, good boys, MC KOO (Klubi)

2.10. Lost In Music 2024: Bee, NUPU, Maustetytöt (Klubi)

3.10. Lost In Music 2024: Senya, Averagekidluke, nublu (EST) (PH)

3.10. Lost In Music 2024: Sara Bee, Tupe., Jaakko Kulta (Klubi)

4.10. Lost In Music 2024: Elsa Brotherus, Alma Alanko, OLGA (Klubi)

4.10. Lost In Music 2024: BÄMÄ, Jore & Zpoppa, Turisti (PH)

9.10. Sami Yaffa, Balls (Klubi)

11.10. VIIVI (Klubi)

11.10. Frank Martini Party of the Century (PH)

12.10. Ilta (Klubi)

17.10. The Boys (UK), Pojat (Klubi)

18.10. Maustetytöt (Klubi)

18.10. Smash Into Pieces (SWE), Cyan Kicks (PH)

19.10. Ege Zulu, Pessa (Klubi, S)

19.10. Ege Zulu, Pessa (Klubi, K18)

19.10. Amorphis (PH)

24.10. Indica – Ikuinen virta 20 vuotta, Prinssi Rohkea ja Erämaan Rotat (Klubi)

25.10. Semmarit: Mammarit – Anniversary Tour (Klubi)

26.10. Malla (Klubi)

30.10. GA-20 (USA), The Howling Echoes (Klubi)

5.11. Vola (DNK), Charlotte Wessels (NED) (PH)

7.11. Brymir x Mors Subita + Assemble The Chariots (Klubi)

8.11. Eläkeläiset (Klubi)

9.11. Kalle Ahola & Puut (Klubi)

14.11. Mark Hummel Band feat. Anson Funderburgh (Klubi)

16.11. Haloo Helsinki! (PH)

21.11. Anna Järvinen (Klubi)

22.11. Pelle Miljoona Band, Aino & Hajonneet, Saa kiljua (Klubi)

23.11. Käärijä (PH, päiväkeikka S/K18)

23.11. Käärijä (PH, iltakeikka K18)

27.11. Wentus Blues Band (Klubi)

29.11. Apulanta (PH)

30.11. Suburban Tribe (PH)

5.12. Blind Channel (PH)

6.12. Popeda (PH)

12.12. Ensiferum x Swallow The Sun (PH)

13.12. Dylan Kirk & The Finnish Killers, Codeshakers (Klubi)

14.12. Stam1na (PH)

20.12. Karri Koira – Aina ja aina (PH)

Tullikamarin päivätanssit ja yökerhot syksylle 2024 löydät kootusti täältä.