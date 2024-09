Esa Lahtela OSAO Edu Oy:n toimitusjohtajaksi

Esa Lahtela aloitti sivutoimisessa OSAO Edu Oy:n toimitusjohtajan tehtävässä 1.9.2024. Lahtela jatkaa edelleen päätoimisesti OSAOn Kontinkankaan yksikönjohtajan virassa.

OSAO Edu Oy:n edellinen toimitusjohtaja Antti Rovamo siirtyy eläkkeelle.

OSAO Edu Oy kuuluu Koulutuskuntayhtymä OSAOn konserniin. OSAO Edu Oy vastaa konsernissa täydennyskoulutuspalveluista henkilö- ja yritysasiakkaille sekä julkisen sektorin toimijoille. OSAO Edu Oy järjestää myös työvoimahallinnollista koulutusta sekä maksullista tutkintokoulutusta ulkomaalaisille opiskelijoille.

Lahtela on työskennellyt kuntayhtymän palveluksessa jo kolmentoista vuoden ajan. Työkokemusta on karttunut erilaisista työtehtävistä useassa eri yksikössä.

“Kokonaiskäsitykseni OSAOn eri aloista, kilpailukyvystä ja osaamisesta on hyvä. Uskon, että pystyn viemään laajalla rintamalla eteenpäin OSAO Edu Oy:n koulutustarjontaa ja löytämään koulutustuotteita ja ideoita, joita voimme yhdessä kehittää.”

Kansainvälisten kumppanuuksien määrä kasvussa



Kansainvälisten opiskelijoiden ja kansainvälisten kumppanuuksien määrä tulee lisääntymään OSAOssa tulevina vuosina. Lisäksi markkinaehtoisten koulutusten myyntiä on lisättävä kotimaassa. Tämä näkyy vahvasti OSAO Edu Oy:n toiminnassa.

“OSAOssa on jo nyt kansainvälisiä opiskelijaryhmiä esimerkiksi sosiaali- ja terveys-, ravintola- ja catering- sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla. Kansainvälisten opiskelijaryhmien laajeneminen muille aloille on asia, jota meidän on ehdottomasti mietittävä.”

Lahtela nostaa esille myös maahanmuuttaneiden kotoutumiskoulutukset. TE-palvelut 2024 -uudistuksen myötä kotoutumiskoulutusten järjestäminen siirtyy kunnille ja kaupungeille. Lahtela sanoo odottavansa mielenkiinnolla, millaiseen neuvottelutulokseen OSAO ja Oulun kaupunki pääsevät kotoutumiskoulutusten järjestämisen suhteen.