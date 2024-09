Tampereen Energia avaa Nokialle vihreän kullan varaston

Tampereen Energia on hankkinut Nokian kaupungilta tontin bioterminaalin perustamista varten. Terminaaliin tullaan varastoimaan Naistenlahden voimalaitoksen ja Hervannan hakelämpökeskuksen tarvitsemaa biopolttoainetta.

Kokonaisuudessaan terminaalin varastointiala tulee olemaan noin 23 hehtaaria, josta 10 hehtaaria otetaan käyttöön ensimmäisessä vaiheessa. Rakennustyöt käynnistyvät heti, ja tavoite on, että terminaali valmistuu elokuussa 2026.

Lisää joustavuutta lämmöntuotantoon

Terminaali tuo lisää joustavuutta polttoaineen korjuutyöhön ja kuljetuksiin. Se on erityisen tärkeää nyt, kun kaukolämmön tuotannossa turve korvataan puulla ja sähkökattiloiden määrä lisääntyy.

Jo tällä hetkellä Naistenlahden voimalaitokselle ja Hervannan hakelämpökeskukselle saapuu aiempaa useammin polttoainekuljetuksia, sillä biopolttoainetta kuluu enemmän kuin turvetta. Laitosten tonteilla ei kuitenkaan ole ulkovarastointitilaa.

– Kuljetukset pitää saada saapumaan mahdollisimman tarkasti, ja välivarasto on siihen ratkaisu. Mitä lyhyempi matka varastolta on voimalaitokselle, sitä täsmällisempää polttoaineliikenne on. Jo yhdellä autolla voi kuljettaa ison kasan työvuoron aikana, kun kaikki on valmiina terminaalissa, Tampereen Energian polttoaineenhankinnasta vastaava johtaja Antti-Jussi Halminen toteaa.

Sähkökattilat taas muuttavat kaukolämmön tuotantoa ja sen optimointia merkittävästi. Niiden avulla tuotantoa säädetään aiemmasta poiketen jopa tuntitasolla puolesta tehosta täyteen tehoon sen perusteella, mikä polttoaine milloinkin on edullisin. Muutos puolesta tehosta täyteen tehoon tarkoittaa noin täysperävaunurekallisen puukuorman lisätarvetta tunnissa Naistenlahdessa. Säätötarvetta puskuroivat myös voimalaitoksen polttoainesiilot.

– Sähkökattiloiden tuotantoa määrittävä sähkön hinta tiedetään vasta edellisenä päivänä, mutta metsäenergiaa ei voi kerätä, hakettaa ja kuljettaa voimalaitokselle päivän varoajalla. Terminaali mahdollistaa sen, että jos tilanne muuttuu ja puukattilan sijaan halutaankin käyttää sähkökattiloita, jo toimituksessa oleva puu voidaan ajaa terminaaliin eikä sitä tarvitse käännyttää takaisin. Ja vastaavasti toisin päin. Jos puuta tarvitaan enemmän, sitä voidaan tuoda tehokkaammin terminaalista, eli reagoidaan muutoksiin nopeammin, Halminen kertoo.

Mitä sujuvampi ja täsmällisempi polttoaineliikenne on, sitä kustannustehokkaampaa se on. Se näkyy suoraan kaukolämmön hinnassa.

Toimitus- ja huoltovarmuus paranee entisestään

Tampereen Energialla on jo aiemmin ollut käytössään kaksi hehtaarin kokoista puuterminaalia. Pääosin polttoaine on kuitenkin tullut Naistenlahteen joko suoraan hakkeena metsästä tai toimittajan varastosta. Koska uusi terminaali tulee sijaitsemaan huomattavasti lähempänä Naistenlahden voimalaitosta, se parantaa kaukolämmön toimitus- ja huoltovarmuutta entisestään.

– Puun käyttömme on niin merkittävää, että puun kerääminen vain kesäisin ei riitä, vaan sitä pitää kerätä koko edellisen vuoden ajan. Keräämisen jälkeen puu täytyy saada varastoitua välivarastoon, jotta se saadaan kuivumaan ja haketettua oikealla hetkellä käyttöä ajatellen. Samalla sen laatu saadaan maksimoitua, Antti-Jussi Halminen kertoo.

– Ylipäätänsä kaukolämpö on hyvin toimitusvarmaa, sillä sen tuotanto ei ole kiinni yhdestä lämmönlähteestä, ja toimintamekanismit ovat yksinkertaisia ja luotettavia, Halminen jatkaa.

Puupolttoaineet lähialueelta – työllistää yli 200 ihmistä

Tampereen Energia hankkii puupolttoaineensa pääosin Pirkanmaalta ja sen lähiympäristöstä joko suoraan metsästä tai metsäteollisuuslaitosten jäte- ja sivuvirroista, joita ovat muun muassa risut ja latvukset sekä kasvuvikaiset puut. Puun hankkiminen läheltä vähentää kuljetuskustannuksia ja pienentää kuljetuksen hiilijalanjälkeä. Lisäksi lähialueilta tulevan puun alkuperää ja kestävyyttä on helpompi seurata kuin esimerkiksi ulkomaisen tuontipuun.

Lähialueelta hankittu puu lisää työpaikkoja Pirkanmaan alueella. Yksin Tampereen Energian energiapuun toimitusketju työllistää välillisesti 200–300 ihmistä.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että pitkään valmistelu maakauppa saatiin nyt päätökseen ja toiminta alueella voi alkaa. Tämä on merkittävä asia sekä valtakunnallisesti huoltovarmuuden näkökulmasta että paikallisesti energiahuollon ja aluetalouden kannalta. Hankkeen toteutuminen on myös tärkeä osa Nokian ECO3 -bio- ja kiertotalousalueen toimintaa, toteaa kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen Nokian kaupungilta.