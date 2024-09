Nuorten kokemaan seurusteluväkivaltaan etsitään ratkaisuja

Naisiin kohdistuva väkivalta on yleistä Suomessa. Väkivaltaa on paljon jo nuorten tyttöjen ensimmäisissä seurustelusuhteissa. 16-17 -vuotiaista parisuhteissa olleista tytöistä jopa 45% on kokenut parisuhdeväkivaltaa. Seurusteluväkivalta voi olla esimerkiksi seksuaaliväkivaltaa, kontrollointia, uhkailua tai fyysistä ja digitaalista väkivaltaa.

Seurusteluväkivaltaa ei usein tunnisteta ja nuorten kokemusta seurusteluväkivallasta saatetaan vähätellä tai asiaa ei osata ottaa puheeksi esimerkiksi terveydenhuollossa. Nuoret myös tarvitsevat lisää tietoa siitä, millainen on hyvä parisuhde ja mikä kaikki on väkivaltaa. Esimerkiksi kontrollointia tai henkistä väkivaltaa ei helposti tunnisteta.

– Erityisesti nuoret tytöt kokevat seurustelusuhteissaan hälyttävän paljon väkivaltaa ja tähän me pääsemme nyt puuttumaan. Puuttumisen lisäksi tarvitaan tietoa positiivisesta ja turvallisesta seurustelusta. Tässä me kehitämme sekä puuttumisen tapoja että myönteisen tiedon välittämistä nuorille, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen.

Nuoret hyötyvät, kun ammattilaisten osaaminen seurusteluväkivallasta paranee

Seurusteluväkivallan vaikutukset ovat usein pitkäkestoisia. Väkivalta on aina vahingollista hyvinvoinnille ja mielenterveydelle riippumatta väkivallan muodosta. Kun ammattilaisten osaaminen lisääntyy, nuoret saavat paremmin luotettavaa tietoa ja apua ja heidän seurustelusuhteensa ovat turvallisempia.

Väkivallattomuuden tukijat (ESR+) -hankkeessa kehitetään kahden vuoden aikana menetelmiä seurusteluväkivallan ennaltaehkäisemiseksi, tunnistamiseksi, puheeksi ottamiseksi ja väkivallan käytön katkaisemiseksi. Hanke on EU:n osarahoittama.

– Avun piiriin tullaan usein liian myöhään. Kun nuoret tulevat meille lähisuhdeväkivaltatyön yksikköön, tilanteet ovat usein jo todella vakavia. On eettisesti ja inhimillisesti tärkeää, että nuoret saavat tukea jo varhain omassa arjessaan ja heille tutuilta turvallisilta aikuisilta, kertoo Pirjo Ervasti Oulun ensi- ja turvakotiyhdistyksestä.

Hankkeen tavoitteena on, että ammattilaisten osaaminen seurusteluväkivallasta ja sen taustalla olevista asenteista vahvistuu ja he saavat keinoja käsitellä asiaa nuorten kanssa.

– Seurusteluväkivalta on sukupuolistunut ilmiö eli sukupuolten välillä on eroja seurusteluväkivallan kokemisessa, käytössä ja piirteissä. Väkivallan ehkäisyn näkökulmasta on tärkeää tunnistaa väkivallan taustalla vaikuttavat asenteet ja roolit. Nuorten kanssa on keskusteltava avoimesti siitä, millaisia malleja suhteisiin saadaan niin TikTokista kuin kotoa, projektipäällikkö Ilona Mäki sanoo.

– Kaikkein tärkeimpänä tavoitteena on, että nuoret ymmärtävät, mikä on väkivaltaa ja että se ei kuulu seurustelusuhteisiin. Ja että apua saa, kun sitä tarvitsee.

Väkivallattomuuden tukijat (ESR+) -hanketta toteuttaa Ensi- ja turvakotien liitto yhdessä kuuden jäsenyhdistyksessä kanssa. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Hanketta toteutetaan kumppanina alueellisten toimijoiden ja muiden jäsenyhdistysten kanssa. Nuoret ovat mukana toiminnan kehittämisen jokaisessa vaiheessa asiantuntijoina ja kansalaistoimijoina sekä kehittämispilottien kautta asiakkaina.

Hankkeessa mukana olevat yhdistykset ovat Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Kuopion Ensikotiyhdistys, Oulun ensi- ja turvakoti ry, Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Pääkaupungin turvakoti ry ja Turun Ensi- ja Turvakoti ry.