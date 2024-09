Sunborn Liven Pietu Sepponen on vuoden positiivisin turkulainen

Valinnan teki Turun Positiivareiden tuomaristo, joka valitsee vuosittain Turun alueen positiivisimmat henkilöt. Tuomaristo painottaa valinnoissaan henkilöitä, joiden innostuneisuus, ahkeruus ja pitkäjänteisyys tuottavat hyvää ympärilleen. Sepposen valinnassa painotettiin erityisesti hänen innovatiivisuuttaan, ystävällisyyttään ja innostavaa asennettaan sekä merkittävää panosta Turun kaupungin livemusiikkikentän kehittämisessä.

– Työteliään tapahtumakesän jälkeen tällainen kirjaimellisesti positiivinen tunnustus lämmittää suuresti. Olen asunut Turussa 2008 vuodesta alkaen ja kaupunki on vienyt heti alusta alkaen sydämeni. Turun potentiaali kehittyvänä kulttuurikaupunkina on suuri ja olen osaltani pyrkinyt sitä rikastuttamaan. Pidän yhteistyöstä ihmisten kanssa ja yritän aina löytää asioista positiivisia puolia, olla ystävällinen ja rehellinen kaikessa tekemisessäni, joka mahdollisesti osaltaan selittää yllättävää, mutta mukavaa nimitystä, Sepponen kertoo.

Livemusiikkitapahtumien tekijä

Sepponen on työskennellyt nyt seitsemän vuoden ajan turkulaisen tapahtumajärjestäjä Sunborn Liven promoottorina, mutta myös tätä ennen hän on ollut jo vuosia yksi Turun livemusiikkikentän aktiiveista. Tänä vuonna Sunborn Live on järjestänyt kolme festivaalia, joissa Sepponen on vastannut ohjelmistosta ja taiteellisesta sisällöstä – ja ollut myös alusta alkaen ideoimassa tapahtumia.

Suomen suurin after ski -festivaali Harmaa Rinne toi maaliskuussa Suomen eturivin artistit sekä 10 000 kävijää Rukalle. Viidettä kertaa järjestetty vaihtoehto- ja indiemusiikin festivaali Kesärauha teki kesäkuussa uuden kävijäennätyksen keräten Turun Linnanpuistoon kolmen päivän aikana yhteensä yli 23 000 kävijää. Turun Tall Ships Races -viikonloppuna päivänvalon näki puolestaan aivan uusi Slot Festival, joka toi 90-luvun lopun ykkösartisteja niin ikään Turun Linnanpuistoon.

Festareiden lisäksi Sepponen on ollut järjestämässä päivityksen kokeneen Turun Terassikesä -ulkoilmakeikkojen sarjan sekä satakunta klubikeikkaa ja suurkonserttia Turun Logomon eri saleissa sekä Naantalin Kaivohuoneella.

– Turku on elävä kulttuurikaupunki ja paikka, jossa kannattaa tehdä ympärivuotisesti erilaisia tapahtumia. Olen aina koittanut havainnoida millaiselle musiikille, ja artisteille tässä kaupungissa olisi tilausta. Olen myös koittanut profiloitua tyyppinä, jolle voi aina soittaa, kun halutaan tehdä Turussa jotain siistiä tai uutta livemusiikin saralla. Näin esimerkiksi maailman tunnetuimpiin raskaan musiikin festivaaleihin lukeutuva Knotfest päätyi Artukaisten kentälle kesällä 2022. Mielestäni olemmekin Sunborn Livellä onnistuneet näyttämään, että pääkaupunkisedun ulkopuolellakin voi olla vakavasti otettavia, jopa kansainvälisesti noteerattavia festareita. Työnantajani Sunborn on upeasti ja ennakkoluulottomasti suhtautunut uusiin tapahtumakonsepteihin ja tarjonnut työpaikan, jossa on lupa kehittää uutta ja kehittyä itse myös siinä samalla. Haluan kuitenkin tuoda esiin sen itsestäänselvyyden, että ilman osaavia kollegoita ja yhteistyökumppaneita ei yksikään tapahtuma olisi onnistunut, Sepponen korostaa.

Täksi vuodeksi Logomon edustalta Turku Energian vanhalle sisäpihalle siirtynyt Terassikesä-konseptikaan ei syntynyt sattumalta, vaan oli muhinut jo pitkään Sepposen ajatuksissa.

– Terassikesää pidetään Turussa korona-ajan innovaationa, joka jäi elämään, mutta todellisuudessa olin halunnut toteuttaa Allas Sea Poolin tyylistä ulkoilmakonserttikonseptia jo pidempään nimenomaan Suomen parhaassa kesäkaupungissa Turussa. Tänä vuonna konserteissa kävi 15 keikkaillan aikana yli 20 000 kävijää eli se on vakiinnuttanut paikkansa osana Turun kesätarjontaa, Sepponen iloitsee.

Ehdolla vuoden promoottoriksi

Samalle viikolle vuoden positiivisimman turkulaisen tittelin kanssa osui myös Industry Awards 2024 -gaalanehdokkuuksien julkistus, jossa Sepponen on ehdolla vuoden promoottoriksi. Samalla myös Sunborn Live on ehdolla Vuoden tapahtumatiimiksi. Kesärauha on ehdolla Vuoden festivaaliksi ja Harmaa Rinne Festival Vuoden brändiyhteistyöksi. Industry Awards 2024 -gaala on Suomen merkittävin musiikkialan ammattilaisten palkitsemisgaala. Palkinnot jaetaan Tampere-talossa perjantaina 4. lokakuuta.

