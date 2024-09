Suomalaisyritys HABA NORDIC mukana Saudi Arabian Mekkan jätehuollon jättiprojektissa

Saudi Arabian Mekkan jätehuoltoprojektin ensimmäisessä vaiheessa asennetaan hotellialueella yöpyvien pyhiinvaeltajien jätteitä varten kahdenkymmenen maanalaisen jätepuristimen kokonaisuus. Ensimmäinen vaihe valmistuu ensi vuoden keväällä. Jätemäärät ovat melkoisia, koska esimerkiksi Hajj-pyhiinvaelluksella tämän vuoden kesäkuussa kävijöitä oli 2,5-3 miljoonaa muutaman päivän aikana. Mekassa on perinteisesti yövytty suurissa telttamajoituksissa, mutta niistä ollaan siirtymässä hotellimajoitukseen ja alueelle rakennetaankin runsaasti uusia hotellirakennuksia.

HABA NORDIC:n kehittämään HABA MEGA - maanalaiseen jätepuristinjärjestelmään pystytään välivarastoimaan yli 120 m3 puristamatonta jätettä. Aikaisemmin alueella on kerätty jätteet maanpäällisiin jätepuristimiin ja - kontteihin, jonka takia alueella on ollut melkoiset hajuhaitat ja kontit ovat vieneet suuret tilat maanpäältä. Hajuhaittoja edesauttaa kuumuus, lämpömittari kohoaakin kesäaikana lähes päivittäin +50 C asteeseen. Laitteet varustellaan kylmälaitteilla, joten jätteet säilyvät maan alla viileässä ennen tyhjennystarvetta.

Projektin ensimmäisen etapin arvo on noin 4 M euroa, joka siis sisältää 20 kpl projektierän. Alueen kokonaissuunnitelmissa on jopa 200 kappaleen tarve.

Maanalaiselle jätepuristinjärjestelmille on Gulf-alueen maissa todella potenttiaaliset markkinat, koska alueella rakennetaan valtavia projekteja ja asiakkaat haluavat modernin näkymättömiä ja hygieenisiä laitteita, kertoo HABA NORDIC:n toimitusjohtaja Harri Salomaa. Hän on aikaisemmin ollut toimittamassa vastaavia laitteita mm. Dubain ja Moskovan kaupungille.