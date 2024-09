Kissojen Yössä kerätään varoja manulien suojeluun

Kissojen Yö on Korkeasaaren suurin suojelutapahtuma, jota vietetään tänä syksynä monipuolisen ohjelman merkeissä kolmena iltana. Syyskuun kahden ensimmäisen lauantain 7.9. ja 14.9. lisäksi keskiviikkona 11.9. järjestetään ensimmäistä kertaa paljon toivottu ja vain aikuisille suunnattu K18-ilta. Jokaisesta pääsylipusta ohjataan euro manulien suojeluun ja keräystä vauhditetaan tapahtumassa onnenpyörän sekä erilaisten suojelutuotteiden avulla.

”Viime vuonna keräsimme manulien suojelutyöhön 33 000 euroa, suurelta osin Kissojen Yön vierailijoiden ansiosta. Tukemme kattaa yli 60 % tänä keväänä käynnistyneiden viiden suojeluprojektin kuluista Nepalissa, Mongoliassa ja Kiinassa. Kissojen Yössä vierailemalla voi todella auttaa manuleita merkittävällä tavalla luotettavan toimijan kautta”, iloitsee Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti.

Manulien elintavat ja esiintyminen luonnossa ovat huonosti tunnettuja, joten suojelu on pitkälti tutkimusta. Tänä vuonna alkaneissa suojeluprojekteissa kartoitetaan manulien elinalueita riistakameroin, tehdään haastattelututkimusta manulien metsästyksen rajoittamiseksi ja vähennetään villikoirien manuleille aiheuttamaa haittaa.

Suojeluprojektit on valinnut PICA eli Pallas’s cat International Conservation Alliance, joka on ensimmäinen kansainvälinen manulinsuojeluhanke. Hanketta hallinnoi Royal Zoological Society of Scotland. Korkeasaari on tukenut luonnonvaraisten manulien suojelua vuodesta 2014. Kissojen Yön ansiosta Korkeasaaresta on tullut yksi PICA:n pääkumppaneista.