Salibandyliitto ja Rauman kaupunki yhteistyöhön – Kaupungin tunnus näkyy miesten salibandymaajoukkueen peliasussa

EFT-turnaukseen osallistuvat Suomen, Ruotsin, Sveitsin ja Tšekin miesten ja U19-miesten maajoukkueet. Kolmepäiväinen turnaus alkaa Turussa perjantaina ja huipentuu viikonloppuna Rauman Kivikylän Areenalla.

Rauman kannalta historialliseksi tulevan tapahtuman tekee se, että kaupungissa ei ole aiemmin pelattu virallista salibandymaaottelua. Ei ihme, että Raumalla odotetaan Euro Floorball Tour -turnausta innokkaana. EFT-tapahtuma toimii miesten maajoukkueille kenraaliharjoituksena Malmössä joulukuussa järjestettäviin MM-kisoihin.

– Pääsemme lokakuussa koeponnistamaan myös Karin kampuksen uudet tilat tällä ainutlaatuisella yleisötapahtumalla. Samalla saamme esimerkin muille toimijoille, minkä tason tapahtumia Raumalla voidaan järjestää. Puitteet tapahtumapaikkojen, majoitusten ja etäisyyksien osalta ovat meillä poikkeuksellisen hyvät, kaupunginjohtaja Esko Poikela kertoo.

Tapahtuma näkyy ja kuuluu Rauman kaupunkikuvassa.

– Kyllä. Ja myös maistuu. Kiitos kaupungin, tapahtuman yhteistyökumppanien sekä paikallisten seurojen, EFT on tullut monelle tutuksi jo keväästä asti. Paikallisen konditorian, Prassenin, tapahtumailmeellä tehtyjä maittavia herkkuja voi ostaa heiltä, Rauman Prismasta sekä SalBan otteluissa paikallista urheiluseuratoimintaa ja salibandya tukien ja aikanaan myös EFT-tapahtumassa, kertoo F-liigan myynti- ja kehitysjohtaja Mikko Aikko ja jatkaa:

– Maajoukkue saapuu Raumalle jo 16. lokakuuta jalkautuen mm. samana iltana Iirolandiaan ja seuraavana päivänä Kalliohovin mediatilaisuuteen. Tapahtuman lipunmyynti käy kuumana. Kiitos SalBan, aitiot ja muut perusjakkaraa paremmat paikat ovat jo nyt lähes loppuunmyyty.

Raumalla torstaina aamupäivällä pidetyssä mediatilaisuudessa julkistettiin myös uudenlainen kumppanuus tahojen välillä.

Rauman kaupungin hiljattain uusiutunut tunnus komeilee Suomen miesmaajoukkueen pelipaidoissa – ensimmäisen kerran jo tulevana viikonloppuna, kun salibandymiehet kohtaavat Sveitsin Winterthurissa kovimmat kilpakumppaninsa Ruotsin, Sveitsin ja Tshekin.

– Maajoukkueen peliasuissa näkyvä yhteistyö tuo Raumalle näkyvyyttä niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Tämä tukee kaupungin markkinoinnin ja strategian tavoitteita. Olemme profiloituneet myös liikuntakaupunkina, kaupunginjohtaja Poikela sanoo.

– Rauma on tiettävästi ensimmäinen kaupunki, joka näkyy suomalaisen joukkuelajin A-maajoukkueen virallisessa arvokisapaidassa tällä tavoin. Rauman kaupunkitunnus on esillä luonnollisesti myös Turun ja Rauman EFT:ssä ja kirsikkana kakun päällä Malmössä joulukuussa kuudentoista maan kesken pelattavissa miesten MM-kisoissa. Luvassa on tv-näkyvyyttä niin koti- kuin ulkomailla. YLE näyttää kaikki Suomen MM-ottelut kanavillaan. Lisäksi pitkälti toistakymmentä tv-yhtiötä välittää kisoista kuvaa ympäri maailman, Aikko hehkuttaa.