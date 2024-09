Miesten Kakkosen ja Kolmosen ottelumanipulaatioepäilyt Palloliiton kurinpitoon

SUEK on kesäkuusta 2023 lähtien vastaanottanut eri tahoilta yhteensä yli 40 ilmoitusta tai vihjettä epäilyttävästä vedonlyönnistä ja/tai kilpailumanipulaatiosta jalkapallossa. Kaikki ilmoitukset liittyvät miesten sarjatasoihin Kakkonen ja Kolmonen.

Kurinpitoon etenevät epäilyt kohdistuvat kolmeen seuraan, Kakkosessa pelaaviin Ilves-Kissoihin ja FC Futuraan sekä Kolmosessa pelaavaan FC Finnkurdiin.



SUEK ja Suomen Palloliitto ovat tehneet asiassa tiivistä yhteistyötä jo pitkään lisätiedon ja todisteiden hankkimiseksi. Kurinpitoon toimitettava SUEK:n kokoama raportti on lähes 400-sivuinen sisältäen videomateriaalia epäilyksen alla olevista ottelutapahtumista.



Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande kertoo nyt käynnistettävän kurinpitoprosessin olevan harvinainen.



– On äärimmäisen tärkeää, että näihin epäilyihin pystytään reagoimaan erittäin huolellisesti ja vaaditulla vakavuudella, tilanne on poikkeuksellinen. Materiaali etenee SUEK:n kautta myös viranomaisille, mutta asian eteneminen sitä kautta on hidasta ja toistaiseksi epävarmaa, Casagrande sanoo.

Palloliiton kurinpitoon etenevissä tapauksissa keskeisessä asemassa näytön suhteen olevat vedonlyöntitiedot perustuvat ennen kaikkea urheiluteknologiayhtiö Sportradarin toimittamiin tietoihin, mutta tietoa on vastaanotettu myös muilta vedonlyöntiä monitoroivilta tahoilta. Sportradarin vastaavat raportit ovat toimineet todistusaineistona muun muassa Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n kurinpitokäsittelyissä, joista on valitettu urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuin CAS:iin. Raportit on todettu luotettaviksi ja niiden todistusarvo on ollut vahva.

Teknisen aineiston ja näytön koonti on ollut pitkä prosessi ja vaatinut runsaasti resursointia.



– Olemme erittäin kiitollisia UEFA:lle heidän tuestaan läpi prosessin. Tietotaidon lisäksi UEFA avasi keväällä Anti-match-fixing -rahoitushaun, mistä haimme ja saimme merkittävän taloudellisen tuen. Se on mahdollistanut tämän mittaluokan tutkinnan ja aineiston hankinnan. Lisäksi yhteistyö ja osaamisen jakaminen SUEK:n, kansainvälisten vedonlyöntiyhtiöiden ja meidän kesken on ollut läpi prosessin merkittävää, Casagrande kertoo.

Kurinpitomenettelyn tavoitteena on selvittää, ovatko kaikki tai onko joku yllä mainituista kolmesta seurasta syyllistynyt kilpailumääräysten eettisten periaatteiden rikkomiseen ja voidaanko siitä määrätä rangaistusmääräysten mukainen seuraamus.

Ennakkotapauksia ei vastaavista tapauksista tunneta. Aineiston laajuuden vuoksi kurinpitoprosessin kestoa on vaikea ennakoida.





