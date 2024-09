Kirjalansalmen sillan rekkojen odotusalueelle ajoon tulee muutoksia Paraisten päässä syksyn aikana

Uuden Kirjalansalmen sillan rakentamisen johdosta Saaristotien Paraisten puolen tielinjaus muuttuu raskaiden ajoneuvojen odotusalueen kohdalla. Tämän vuoksi raskaiden ajoneuvojen odotusalueelle joudutaan rakentamaan uusi kulkuyhteys uudelta tielinjaukselta. Uusi sisäänajoliittymä odotusalueelle on nykyistä tiukempi, mikä tarkoittaa, että raskaat ajoneuvot joutuvat hidastamaan vauhtia enemmän ennen kääntymistä. Lisäksi uuden tielinjauksen ja odotusalueen välillä on korkeuseroa, mikä tarkoittaa, että uudelta tieyhteydeltä ajetaan odotusalueelle kohtuullisen jyrkkää alamäkeä.

Ratkaisuun päädyttiin kustannussyistä, kun arvioitiin, ettei alamäki muodosta erityistä liikenneturvallisuusriskiä. Talvella rekkaparkin kulkuyhteyttä hoidetaan tehostetulla talvihoidolla. Rekkaparkissa on harvemmin useita raskaita ajoneuvoja yhtä aikaa, kulkuyhteys on yksisuuntainen, eikä siinä ole muuta liikennettä.

Saaristotien uuden tielinjauksen vuoksi joudutaan siirtämään myös Kirjalansalmen sillan liikennejärjestelyjen liikennevaloja Paraisten päässä. Liikennevalot ovat pois käytöstä siirto- ja asennustyön ajan. Koska liikennevalojen toiminta on kytketty yhteen sekä Kaarinan että Paraisten päässä, myös Kaarinan puolen liikennevalot ovat pois käytöstä Paraisten puolen valojen siirtotyön ajan. Liikennevalojen ollessa pois käytöstä, paikalle tulee liikenteenohjaajat ohjaamaan liikennettä. Liikennevalojen siirtotyö kestää alustavan arvion mukaan muutamia päiviä.

Uusi tielinjaus ja sen myötä myös uusi kulkuyhteys Paraisten puolen rekkojen odotusalueelle otetaan käyttöön syksyn aikana. Tiedotamme asiasta tarkemmin, kun aikataulut tarkentuvat.

Kirjalansalmen sillan liikennerajoitusten noudattaminen löystynyt taas

Kesä sujui suuremmitta ongelmitta Kirjalansalmen sillan liikennerajoitusten noudattamisen osalta. Liikennejärjestelyt eivät myöskään ruuhkauttaneet liikennettä, vaikka kesäaikaan liikkujia on enemmän. Kesän jälkeen on taas havaittu, että raskaan liikenteen rajoitusten noudattamatta jättäminen on lisääntynyt. On havaittu, etteivät raskaat ajoneuvot aina aja rekkakaistalle tai ovat ajaneet punaisia valoja päin. Nämä ovat johtaneet raskaiden ajoneuvojen kohtaamiseen sillalla. Liikennevalojen noudattamatta jättämisen lisäksi toinen heikko kohta on niiden mahdollinen vikaantuminen, jolloin raskaat ajoneuvot voivat kulkea vapaasti molempiin suuntiin yhtä aikaa.

Liikennevalot toimivat pääosin hyvin, mutta yksittäisiä vikatilanteita on tapahtunut eri syistä. Esimerkiksi juuri tällä viikolla Kirjalansalmen sillan liikennevalot ovat olleet keltavilkulla valojen rikkoontumisen johdosta. Liikennevalojen välillä kulkeva kaapeli katkesi sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä niittotyön yhteydessä ja niiden korjaaminen kesti tiistai iltapäivään. Liikennevalot olivat keltavilkulla myös kesällä pariin otteeseen ukkosen aiheuttamien sähkökatkojen vuoksi. Näissä tapauksissa valojen korjaaminen oli yksinkertaisempaa ja ne saatiin korjattua saman päivän aikana.

Liikennevalojen rikkoontumisesta menee aina automaattisesti ilmoitus liikennevalojen kunnossapitäjälle ja niiden korjaus on korkealla prioriteetilla. Kaikkia vikoja ei pystytä ennalta ehkäisemään, mutta ELY-keskuksen tavoitteena on minimoida vikaantumiseen johtavia olosuhteita.

Tällä hetkellä tilanne on siis sellainen, että viime aikoina raskaiden ajoneuvojen kohtaamisia on tapahtunut usein, ja jokainen kohtaaminen aiheuttaa sillalle suurta kuormitusta. Jotta sillan kunto ei heikkeni entisestään, raskaiden ajoneuvojen on erittäin tärkeää noudattaa asetettuja liikennerajoituksia. Mikäli sillan kunto heikkenee edelleen, sillalle joudutaan asettamaan lisää rajoituksia.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600