Elokuu 2024 sivusi maailmanlaajuista kuukauden lämpöennätystä

Copernicus-ilmastopalvelun mukaan elokuun keskilämpötila oli maailmanlaajuisesti 16,82 °C, joka on 0,71 °C enemmän kuin ilmastollisen vertailukauden 1991–2020 elokuun keskilämpötila. Elokuu 2024 oli yhtä lämmin kuin elokuu 2023.

Elokuussa maapallon keskilämpötila oli 1,51 °C korkeampi kuin esiteollisena aikana vuosina 1850–1900. Edellisen 14 kuukauden aikana 1,5 °C raja on ylitetty kolmetoista kertaa. Vain heinäkuussa 2024 keskilämpötila jäi vain hieman alle 1,5 °C rajan.

Syyskuu 2023 - elokuu 2024 on ollut mittaushistorian lämpimin 12 kuukauden ajanjakso. Keskilämpötila on ollut 0,76 °C korkeampi kuin ilmastollisella vertailukaudella 1991–2020 ja 1,64 °C korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna.

Myös vuoden 2024 tammi-elokuu on ollut ennätyksellisen lämmin. Maapallon keskilämpötila on ollut 0,70 °C ilmastollista vertailukautta 1991–2020 korkeampi ja 0,23 °C korkeampi kuin sama ajanjakso vuonna 2023.

”Viimeisen reilun vuoden aikana monet lämpötilaennätykset ovat rikkoutuneet, mutta ne eivät ole vain lukuja. Korkeat lämpötilat vaikuttavat konkreettisesti ihmisten ja luonnon hyvinvointiin esimerkiksi kuumuusaaltojen, kuivuuden ja maastopalojen kautta. Ilmastonmuutoksen negatiiviset vaikutukset jatkavat väistämättä kasvuaan lähivuosikymmenet, koska ihmiskunta ei ole onnistunut leikkaamaan radikaalisti globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä”, toimialajohtaja Hannele Korhonen toteaa.

Kesä oli ennätyksellisen lämmin myös Suomessa

Kulunut kesä menee koko Suomen keskilämpötilan osalta jaetulle ykkössijalle vuoden 1937 kanssa. Kesän eli kesä-elokuun 2024 koko Suomen keskilämpötila oli 16,2 °C.

Elokuun keskilämpötila vaihteli maan pohjoisosassa suurella osalla havaintoasemista 14:n ja 16,5:n °C välillä ja muualla maassa 15,5:n ja 18,5:n °C välillä.

Lapissa lähes kaikilla havaintoasemilla oli elokuussa poikkeuksellisen lämmintä. Keski- ja Pohjois-Lapissa suurella osalla havaintoasemista elokuu oli aseman havaintohistorian lämpimin. Kuukauden ylin lämpötila, 28,4 °C, mitattiin Utsjoen Kevolla 7.8.2024.

”Vaikka Suomen sääolosuhteille on ominaista vaihtelu vuodesta toiseen, on selvää, että ilmaston lämpeneminen on keskeinen tekijä havaittujen lämpöennätysten takana. Samanlainen meteorologinen kesä vaikkapa 70 vuotta sitten olisi ollut selvästä tätä kesää viileämpi. On myös hyvin tunnettua, että ilmastonmuutoksen seurauksena kaikkein pohjoisimmat alueet maapallolla lämpenevät kaikista nopeimmin”, Hannele Korhonen sanoo.