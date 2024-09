Lippukioskista kulttuurikeitaaksi kokoaa yhteen Lauttasaaren ikonisen Mutteri-kahvilan tarinoita

Iina Wahlströmin esikoisrunokokoelma Kirjeitä rouva Rosenbladille on julkaistu 4.9.2024 11:30:00 EEST | Tiedote

Iina Wahlströmin runokokoelma Kirjeitä rouva Rosenbladille on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Teos ammentaa luonnosta, ihmisyydestä, historiallisesta ymmärryksestä sekä näiden monenkirjavista kudelmista. Kirjeitä rouva Rosenbladllle on Wahlströmin esikoisteos. öisin kipristelevät jalkamme, helisevä ihomme, kokoonkuivunut käsitys itsestämme, on hinta, jonka maksamme kesänkylläisistä hetkistä, harhaisesta halustamme piirtää nopeita havaintoa huomisesta. ja kuitenkin voisimme kurottautua kuin kärhöt tai kuusamat. Iina Wahlström (s. 1975) on etnologi, museoalan ammattilainen ja monipuolinen kulttuurialan tekijä. Wahlström on toiminut vuosia myös kirjallisella kentällä; hänen tekstejään on ollut luettavissa mm. sosiaalisen median alustoilla, näyttelyissä ja yhteisjulkaisuissa sekä kuultavissa osana erilaisia esityksiä. WAHLSTRÖM, IINA : Kirjeitä rouva Rosenbladille 83 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789524170161 Ilmestymisaika: Elokuu 2024 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja ha