Miten huomioida ympäristöarvot ojitushankkeissa? Uusi opas kokosi tiedot yksiin kansiin

Vuoden 2022 lopussa päättynyt kansallinen peruskuivatuksen tukimuoto on siirtynyt osaksi EU-rahoitteisia maataloustukia. Tuen saamiseksi peruskuivatustoiminnassa on edistettävä ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa. Suunnittelussa on huomioitava myös vesiensuojelu, luonnon monimuotoisuus sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Käytännön ohjeita kestävään vesienhallintaan ja parempaan vesiensuojeluun

ELY-keskuksen ja Syken laatima opas tarjoaa käytännön keinoja hyödyntää luonnonmukaisia menetelmiä valuma-alueiden vesitalouden hallinnassa. Lisäksi opas esittelee kestäviä ratkaisuja, jotka parantavat peltojen kuivatusmahdollisuuksia ja samalla edistävät ympäristön hyvinvointia.

Keskeisiin suosituksiin kuuluu esimerkiksi kosteikkojen perustaminen. Kosteikot eivät ainoastaan varastoi vettä, vaan ne myös parantavat sen laatua.

– Myös tulvatasanteelliset kaksitasouomat, pohjakynnykset ja uomien reunakasvillisuuden säilyttäminen auttavat hidastamaan veden virtausta ja suojaamaan maaperää eroosiolta, kertoo opasta laatimassa ollut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Eeva Nuotio.

Ojitushankkeissa suositellaan tarkastelemaan vaikutuksia koko valuma-alueen näkökulmasta, mikä edistää tulva- ja vesiensuojelua, mutta tukee myös ilmastotavoitteita, maisemanhoitoa ja virkistyskäyttöä. Valuma-aluelähtöisellä suunnittelulla voidaan samalla huomioida tuotannolliset tavoitteet, kuten metsänkasvatuksen ja maanviljelyn vedensaannin ja kuivatustarpeiden koordinoitu toteuttaminen.

Uuteen oppaaseen voit tutustua täällä: https://www.doria.fi/handle/10024/189865