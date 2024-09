Hätähuuto asiakasturvallisuuden ja lastensuojelun puolesta – Pelasta SOS -vetoomus luovutettiin

Vetoomuksen noin 2800 allekirjoittajaa vaatii, että hallitus pitää ennallaan tilapäisten sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusehdot. Hallitus aikoo kelpoisuusehtoja heikentämällä säästää lastensuojelusta.

- Lakimuutos voi tuntua pieneltä, mutta sen seuraukset käyvät kalliiksi. Sosiaalihuollon asiakasturvallisuus ja lasten oikeudet vaarantuvat. Lisäksi sosiaalityön laatu heikkenee, sanoo Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen.

Asiakasturvallisuuden vaarantuminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei työntekijä kunnolla tunne sosiaalihuollon palveluvalikoimaa, jolloin asiakas voi jäädä ilman hänelle sopivaa palvelua. Tai vaikka sitä, ettei lapsen hätää huomata ajoissa tai hän saa vääränlaista apua.

- Lopputuloksena tilanne saattaa kriisiytyä, jolloin tarvitaan raskaampia ja - kalliimpia palveluita.

Kelpoisuuksia alentamalla ei ratkaista lastensuojelun rekrytointiongelmia

Hallitus päätti keväällä kehysriihessään heikentää tilapäisten sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimuksia, vaikka se oli juuri käynnistänyt sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilölakien kokonaisuudistuksen.

Päätöksen taustalla oli hyvinvointialueiden vaikeudet rekrytoida sosiaalityöntekijöitä lastensuojeluun. Hyvinvointialueilla työskentelee nyt noin 5000 sosiaalityöntekijää ja lastensuojelussa noin 1200 sosiaalityöntekijää.

Muutoksen laskettiin tuovan hyvinvointialueille kahden miljoonan euron säästöt. Kaikki lakimuutoksesta lausunnon antaneet olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että säästöt jäävät syntymättä.

- Rekrytointiongelmien syy on siinä, etteivät sosiaalityöntekijät pidä hyvinvointialueita houkuttelevina työnantajina. Sosiaalityöntekijöitä on yli 9000 Valviran ammattihenkilörekisterissä eli aivan riittävästi, mutta he menevät mieluummin muualle töihin, Suominen sanoo.

Hyvinvointialueet käyttävät rekrytoinnissaan kitsaasti keinoja, jotka vetoavat sosiaalityöntekijöihin. Niitä ovat työn vaativuutta vastaava palkka, kohtuullinen asiakasmäärä ja hyvä johtaminen.

- Sosiaalityöntekijöiden joukkopako hyvinvointialueilta on vaarassa yltyä, jos lakimuutos menee läpi. Kun työyhteisössä yhä useammalta puuttuu työhön vaadittava kelpoisuus, lisää se pätevien sosiaalityöntekijöiden kuormitusta. Tämä ajaa heidät vaihtamaan työpaikkaa tai koko alaa vielä herkemmin. Näin lastensuojelu ja koko sosiaalihuolto on vaarassa ajautua yhä pahempaan noidankehään, Suominen sanoo.