Herttoniemen keskustaan lisää asuntoja ja liiketiloja - tonttikilpailun avulla etsitään toteuttajaa

Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2019 hyväksytty asemakaava, jossa kilpailun kohteena oleva kortteli 43084 on osoitettu keskustatoimintojen korttelialueeksi. Korttelin rakennusoikeus on 35 000 k-m2, mistä vähintään 30 prosenttia tulee olla muuta kuin asumista. Kortteliin on mahdollista osoittaa esimerkiksi liike-, toimisto-, hotelli- tai palvelutiloja.

Kilpailun tarkoituksena on löytää korttelille kaupunkitilallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ratkaisu ja sille toteuttaja. Tavoitteena on vetovoimainen, toiminnoiltaan sekoittunut kortteli, joka sopii Herttoniemen kaupunkikuvaan ja luo kiinnostavan yleisen jalankulun reitin korttelin läpi.

Tavoitteena on luoda urbaania ja arkkitehtonisesti eloisaa kaupunkia hyvien julkisen liikenteen kulkuyhteyksien äärelle, mikä tarjoaa edellytykset hyvälle kaupunkielämälle ja ihmisten kohtaamiselle. Alue on tällä hetkellä vielä keskeneräinen ja voimakkaasti uudistuva.

Tavoitteena on, että toteuttaja olisi selvillä keväällä 2025

Kilpailu käynnistyy kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttyä kilpailuohjelman ja päätettyä kilpailun järjestämisestä. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 10. syyskuuta.

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa halukkaat osallistujat laativat ehdotuksensa kortteliin. Kilpailun arviointiryhmä arvioi saapuneet kilpailuehdotukset laadullisten arviointikriteerien mukaisesti. Neuvotteluihin kutsutaan 1–2 korkeimman pistemäärän saaneen kilpailuehdotuksen laatinutta tahoa. Neuvotteluissa täsmennetään muun muassa kilpailuehdotuksen toteuttamisen reunaehtoja.

Neuvottelujen jälkeen kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään kilpailualueen varaamista parhaimman kilpailuehdotuksen laatineelle taholle arviolta keväällä 2025. Varauspäätöksen jälkeen kilpailun voittajan kanssa allekirjoitetaan toteutussopimus ja esisopimus alueen luovuttamisesta toteuttajalle.

Kilpailun tarkemmat ehdot ja tiedot ilmenevät kilpailuohjelmasta, joka julkaistaan Tonttihaut ja kilpailut -verkkosivulla Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttyä kilpailun.