Kohti turvallisempaa liikennettä: Hyvinkäällä käynnistyy Liikenneturvan pilottihanke

Liikenneturva on pyytänyt Hyvinkään kaupunkia mukaan valtakunnallisesti merkittävään pilottihankkeeseen, jonka tavoitteena on kartoittaa, miten liikenneturvallisuus- ja liikennekasvatustyötä tehdään kunnan eri toimialoilla. Hankkeessa pyritään tunnistamaan hyviä käytänteitä ja löytämään uusia toimintatapoja liikenneturvallisuuden edistämiseksi arkipäiväisessä työssä. Suunnitteluvaiheessa kunnan edustajat tutustuvat liikenneturvallisuustyön velvoitteisiin ja tekevät suunnitelman kolmeksi seuraavaksi vuodeksi oman palvelualansa liikennekasvatukseen ja viestintään. Liikenneturvan asiantuntijat tukevat suunnittelua ja tarjoavat kunnan käyttöön materiaaleja ja toimintamalleja sekä koulutusta henkilöstölle.

Suomessa liikenneturvallisuustyö perustuu nollavisioon

Nollavisio perustuu ajatukseen siitä, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Nollavision saavuttamiseksi on tehtävä systemaattista työtä niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti.

Hyvinkäällä liikenneturvallisuutta on edistetty poikkihallinnollisesti vuodesta 1991 lähtien, jolloin kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä perustettiin. Kyseessä on Suomen vanhin edelleen toimiva liikenneturvallisuustyöryhmä. ”Osallistuminen hankkeeseen on luonnollinen jatkumo kaupungin pitkäaikaiselle liikenneturvallisuustyölle ja tukee myös kaupunkistrategian eli Hyvinkään Pelikirjan tavoitetta olla Suomen turvallisin kaupunki ja johtava paikallisen turvallisuussuunnittelun edelläkävijä”, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen kommentoi.

Liikenneturvallisuustyö ei tule koskaan valmiiksi. Nopeasti kehittyvä yhteiskunta ja uudet liikkumisen muodot tuovat jatkuvasti uusia haasteita, joten tietoisuuden lisääminen on entistäkin tärkeämpää. Jokainen tienkäyttäjä, olipa kyseessä autoilija, pyöräilijä tai jalankulkija, voi omalla toiminnallaan vaikuttaa liikenteen turvallisuuteen. Mitä useampi henkilö tiedostaa liikenneturvallisuuden merkityksen ja noudattaa liikennesääntöjä, sitä turvallisempaa liikenteessä on kaikille. Hankkeen tavoitteena on tuoda liikenneturvallisuusajattelu ja sen arvostus laajempaan keskusteluun.

Hyvinkään kaupunki haastaa jokaisen osallistumaan yhteistyöhön turvallisemman liikenteen ja liikkumisen puolesta!





Kutsu medioille



Liikenneturvallinen kunta -hankkeen aloitustilaisuuteen torstaina 12.9.2024 klo 13.00 - tervetuloa!

Paikkana Hyvinkään kaupungintalo, kokoushuone Järvi

Ilmoittautuminen 10.9. mennessä: milla.virtanen@hyvinkaa.fi

Kankurinkatu 4-6, 05801 Hyvinkää