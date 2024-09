Setlementtiasunnot eduskunnan Pikkuparlamentissa: Yhteisölliset naapurustot luovat turvaa

– Kaikissa taloissamme panostetaan yhteisöllisyyteen. Yhteisölliset naapurustot luovat turvaa ja sosiaalista kestävyyttä, Setlementtiasuntojen toimitusjohtaja Suvi Tuomala kertoi puheenvuorossaan.

Setlementtiliitto kutsui kansanedustajat tilaisuuteen kuuntelemaan ja keskustelemaan setlementtityöstä ja yhteistyön mahdollisuuksista. Tilaisuuteen osallistuivat puheenvuoroilla eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko (kok) sekä kansanedustajat Nasima Razmyar (sd), Mira Nieminen (ps), Anna-Kristiina Mikkonen (sd) ja Krista Mikkonen (vihr).

– Setlementtiasuntojen työ on juuri sitä, mistä me tässä ajassa paljon puhutaan, segregaation ehkäisyä. Suomessa on segregaation ehkäisyä tehty nimenomaan asumispolitiikalla. Se on ollut meidän suuri vahvuus. Jos me siitä luovutaan, niin meidän on paljon vaikeampi muuten varmistaa, että yhteiskunta ei eriavoistu, sanoi Krista Mikkonen.

Samalla linjalla oli Suvi Tuomala:

– ARA-asuminen on sosiaalisen kestävyyden ja segregaation torjunnan avain – markkinaehtoiset ratkaisut eivät riitä, hän sanoi.

Yhteisöllisyyteen panostaminen on panostamista Suomen tulevaisuuteen, korosti Tuomala. Nasima Razmyar nosti puheenvuorossaan myös esiin Setlementtiasunnot ja yhteisöllisyyden suuren merkityksen yksinäisyyden vähentämisessä.

– Yksinäisyys on suurimpia tragedioita, mitä tässä yhteiskunnassa on. Mikä itseäni huolettaa ja surettaa paljon on se, että yksinäisyyttä on ikäihmisillä, Nasima Razmyar sanoi.

– Sosiaalisen asuntotuotannon merkitys ihmisten arkeen ja hyvinvointiin on valtava, kiteytti Suvi Tuomala Setlementtiasuntojen puheenvuorossaan.