AKT-lehden pääkirjoitus: ”On OK kuulua liittoon – työnantajatkin kuuluvat”

AKT-lehden 5/24 tuoreessa pääkirjoituksessa pohditaan ammattiliiton jäsenyyttä – ja jäsenkehitykseen vaikuttavia voimia.

AKT-lehden pääkirjoituksessa muistutetaan, että ammattiliittoon voi kuulua hyvillä mielin. Myös työnantajat kuuluvat omiin liittoihinsa. Ammattiyhdistysliikkeen jäsenyys on ihan normaalia meininkiä, näin maailma pyörii.

Liittoon kuulumisen suurin hyöty on se, että porukalla saadaan neuvoteltua työehdot. Työehtosopimus on työntekijän kannalta ihan hirmuisen arvokas ja vaikutusvaltainen paperi. Ja se, millä työehtosopimuksista pidetään kiinni, on yksinkertaisesti se, että liitossa on jäseniä ja niitä on paljon.

”Tukeeko ay-liikettä ja itseään, vai heittäytyykö työnantajan seireenien houkutuksiin toisin sanoen yleisen työttömyyskassaan ja vie näin mattoa itsensä alta”.

