Kansanedustajat Siponen ja Suhonen: Iso pettymys Iisalmelle ja Varkaudelle

On selvää, että Iisalmen ja Varkauden yöpäivystysten lakkautus lisää ambulanssirallia ja ruuhkauttaa KYS:n päivystystä. Tiedossa on, että päivystysten lakkauttamisella ei saavuteta tavoiteltuja säästöjä. Pahimmassa tapauksessa palveluihin pääsy viivästyy kriittisellä tavalla ja kustannukset KYS:n päässä kasvavat, kun joudutaan tekemään mahdollisia lisäinvestointeja ja ambulanssiliikenne lisääntyy.

Kyseessä on täysin poliittinen päätös, josta on turha syyttää edellisiä hallituksia. Pietarsaaressa, Raaseporissa ja Kouvolassa yöpäivystykset jatkuvat, mikä on tietysti hieno asia. Näillä alueilla ihmiset voivat kiittää hallituspuolueiden oman alueen edunvalvontaa ja vaikutusvaltaa.

Pohjois-Savossa löytyy ministeriä ja pitkä liuta hallituspuolueiden edustajia, mutta jos yhteistä tahtoa ei ole, niin tulostakaan ei tule. Täytyy kuitenkin kiittää Markku Eestilää (kok), joka linjasi (SS 1.9.2024), että yöpäivystystä ei tulisi lakkauttaa. Muuten onkin sitten lähinnä kehuttu hallitusta ja sen päätöksiä.

Tehty päätös lisää väistämättä alueen asukkaiden turvattomuutta. Meillä molemmilla on tuoretta omakohtaista kokemusta siitä, kun perheessä on tarvittu apua, niin yöpäivystys on auttanut. Silloin kun hätä on suuri, ei ole lainkaan vähäinen asia, että matkustusaika päivystykseen pitenee tunnilla.