Ateriapalvelumme vahvistuivat uusilla avainrooleilla

Virekon liiketoimintajohtajana on aloittanut Pia Heino. Heinolla on kokemusta kumppanuuksien hoidosta eri hyvinvointialueilta ja varsinkin Virekon ensimmäisen asiakkuuden toiminnan kehittämisestä Päijät-Hämeen hyvinvointialueella. Pirjo Kota-aho on valittu Virekon projektipäälliköksi. Hän keskittyy haltuunottojen työkalujen kehittämiseen ja toiminnanmuutosten tukemiseen. Heitä työssään tukee Virekon ja Attendon ateriapalveluiden kehitystiimi, jonka ruorissa aloitti jo kesällä kehityspäällikkö Minna Haapamäki. Kehitystiimissä työskentelee useita ateriapalvelun ja tuotekehityksen asiantuntijoita.

Vireko valmistaa aterioita hyvinvointialueiden ja kuntien ruokailijoille ja haluaa tukea näitä toimijoita mahdollisimman hyvin niiden perustehtävässä eli hyvinvoinnin ja terveyden turvaamisessa kuntalaisille.

– Meillä on tähän nyt entistä paremmat mahdollisuudet, kun joukkueemme on koossa. Asiakkaamme eli hyvinvointialueet ja kunnat ovat luottaneet käsiimme päiväkotilaisten, koululaisten, ikäihmisten ja erityisryhmien päivän tähtihetket – ateriahetket. Suhtaudumme tähän luottamukseen ylpeydellä ja tarjoamme oman asiantuntemuksemme heidän käyttöönsä, 1.9. toimitusjohtajana aloittanut Päivi Lindén sanoo.

Vireko valmistaa aterioita Päijät-Hämeessä, Kainuussa, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella sekä Länsi-Uudellamaalla.

Attendolaisten ateria- ja puhtauspalveluille vahva suunta

Päivi Lindén johtaa myös Attendon ateria- ja puhtauspalvelujen liiketoimintaa. Näiden palveluiden on tarkoitus tukea Attendoa tarjoamaan parasta mahdollista hoivaa asukkailleen ja sujuvaa arkea attendolaisille. Ateria- ja puhtauspalvelujen liiketoimintajohtajaksi on nimitetty kokenut ateriapalveluiden ammattilainen Taina Pennanen. Attendon keittiöiden ketjuohjauksesta vastaavana kehityspäällikkönä aloittaa Johanna Laurila.

Kaikilla avaintehtäviin nimetyillä henkilöillä on pitkä kokemus Attendon ja Virekon ateriapalveluista.

– Tämä kertoo attendolaisten ja virekolaisten huippuosaamisesta, kehittymishalusta ja sitoutumisesta, Päivi Lindén iloitsee.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Päivi Lindén, p. 040 541 8554, paivi.linden (at) vireko.fi