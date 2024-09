Meidän lapset -taidenäyttely kauppakeskus AINOAssa antaa äänen kiusatuille

Kauppakeskus AINOA kokoaa tapiolalaiset yhteen kulttuurin ja tapahtumien äärelle 30.11.2023 08:21:00 EET | Tiedote

Kauppakeskus AINOA ei ole pelkästään paikka ostoksille – se on elävä yhteisö, joka on mukana rakentamassa Tapiolasta kulttuurin ja tapahtumien keskipistettä. AINOAn viimeisin yhteistyö Espoon modernin taiteen museon EMMAn kanssa on esimerkki siitä, miten kauppakeskus osallistuu alueen kehittämiseen. Joulukuun aikana luvassa on muun muassa joulumyyjäisiä ja Tapiolan Kamerakerhon valokuvanäyttely.