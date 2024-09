Malmilta löytyy yllättävä keikkapaikkojen helmi – Syksyn ohjelmassa kansainvälisiä bluestähtiä sekä kotimaisen indien ja jazzin kärkeä

Tänä syksynä 30 vuotta täyttävän Malmitalon ohjelmistoon on aina kuulunut monipuolisia konsertteja, eikä tämä syksy ole poikkeus. Keikalle pääsee edullisesti joka viikko.

”Malmitalo on rytmimusiikkipainotteinen kulttuurikeskus. Tarjoamme laadukkaita keikkoja ja konsertteja ensiluokkaisessa konserttisaliympäristössä, jossa jokaisella katsojalla on hyvä näkymä lavalle ja kuuntelukokemus on huippuluokkaa”, Malmitalon kulttuurituottaja Tuukka Palonen sanoo.

”Olemme juuri päivittäneet valo- ja äänikalustoamme. Salimme ovat valmiina syksyn yli 200 tapahtumaan, joista noin 70 on keikkoja.”

Malmitalon syntymäpäiviä juhlitaan tietysti musiikin merkeissä. Juhlatunnelmaan johdattaa Saimaa kahdella konsertilla (ke 18.9. ja loppuunmyyty pe 20.9.). Juhlaviikon torstaina 19.9. lavalle nousee Tampo sekä Jaakko Laitinen ja Väärä Raha. Lauantaina 21.9. koko perheen konsertissa esiintyy Mikko Perkoila Vinkulelu-orkestereineen.

Kolme kovaa musiikkisarjaa: indietä, jazzia ja rouheaa rootsia

Malmitalon kolme laadukasta musiikkisarjaa – A la Malmi, MalmiJazz ja Roots-musiikin evoluutio – tarjoavat tilaisuuden nähdä nousevia tähtiä ja ikisuosikkeja.

”Olemme pitkään tuoneet esille jazz-, roots- ja blues-musiikkia. A la Malmi -sarja on tuoreempi aluevaltaus. Se tuo raikkaita tuulia ja vaihtoehtoisia säveliä perinteiseen konserttisaliympäristöön. Tarkoituksenamme on palvella monipuolisesti eri kuulijaryhmien tarpeita ja antaa tilaa uusille äänille”, Tuukka Palonen kertoo.

A la Malmi on klubisarja, joka esittelee kiinnostavinta, tuoreinta ja kovimmassa nosteessa olevaa kotimaista musiikkia ja tarjoilee kuulijoille parhaat itsenäisen musiikin tekijät. A la Malmi -klubeilla esiintyvät tänä syksynä Viitasen Piia (soolo, pe 6.9.), Lyyti (pe 27.9.), Pykäri (pe 25.10.) sekä Pekka Nisu ja Ville Leinonen (pe 15.11.).

MalmiJazz puolestaan pitää sisällään jazz-musiikin eri tyylilajeja. Tänä syksynä keikkasarja esiintyvät muun muassa Elifantree (to 12.9.), Varre Vartiainen Organ Freemen! feat Timo Lassy (to 7.11.) sekä Virta & D.O.P.A (to 5.12.)

Roots-musiikin evoluutio -sarjassa kuullaan eri aikakausien tyylilajeja roots-musiikin kehityksessä. Syksyllä edetään 1960-luvulla syntyneeseen rautalankamusiikkiin, rock’n’rolliin ja beatmusiikkiin. Sarjassa esiintyvät The Sounds (ke 4.9.), Tinos (ke 9.10.) ja Room Full of Hendrix (ke 6.11.).

Kansainvälisiä nimiä ja maailmanmusiikkia

Malmitalon syksyssä kuullaan myös vieraita Yhdysvalloista. Countrya, klassista rockia ja modernia americanaa yhdistelevä Ward Hayden & The Outliers nähdään torstaina 26.9. Bluesista soundinsa imevä trio GA-20 nousee lavalle tiistaina 29.10. ja moninkertainen Blues Award -ehdokas Tad Robinson keskiviikkona 30.10.

Ohjelmistossa on myös maailmanmusiikkia. Hüseyin Korkankorkmaz vie rikkaaseen Anatolian musiikkiperinteeseen (to 26.9.) ja kamariyhtye Aurinko argentiinalaisen musiikin tunnelmiiin (ti 1.10.). Mongolialainen Batsükh Dor esittelee tuvalaisen kurkkulauluperinteen perjantaina 8.11. osana Etnosoi!-festivaalia. Lasten Etnosoi!-konsertissa esiintyy brasilialaisen Adriano Adewalen (su 10.11.).

Koko syksyn ohjelmisto löytyy Malmitalon sivuilta.





