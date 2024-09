Siltalalta kaksi terävää esseeteosta maailman tilasta ja ihmisyydestä

Antti Arnkilin neljäs esseekirja Seurauksia käsittelee planeetan kestävyyden rajoja, energiaa, ylikulutusta ja meneillään olevaa monikriisiä.



Rajallisella pallolla on eletty niin kuin rajoja ei olisi, ja sillä on monenlaisia seurauksia. Vauraissa osissa maailmaa totuttiin siihen, että ongelmat voi ratkaista energian ja luonnonvarojen käyttöä lisäämällä ja kompleksisuutta kasvattamalla, mutta mitä sitten kun ratkaisut muuttuvat ongelmiksi? Jatkuvalle kasvulle pohjaava elämänmuoto ostettiin historiallisella pikavipillä, jonka eräpäivä on koittanut.



Kirjan teksteissä pohditaan rajallisuutta, fossiiliriippuvuutta, tuhlausta, luontokatoa, romahduksia, aktivismia ja toivoa. Vapaamuotoiset ja ajankohtaiset esseet ammentavat asiaproosasta, kaunokirjallisuudesta, populaarikulttuurista ja uutisten hämmentävästä virrasta.

Kirja ilmestyy 16.9.

Antti Arnkil (s. 1975) on kustannustoimittaja ja kirjailija. Hän on aiemmin julkaissut kolme esseeteosta, Lauantaiesseet (2014), Raittilan linja (2016) ja Sunnuntaiesseet (2019). Esikoiskokoelma oli ehdolla Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Arnkil toimi Nuori Voima -lehden päätoimittajana vuosina 2006–2007. Vuonna 2020 hän sai Alvar Renqvist -palkinnon työstään kustannustoimittajana. Arnkil asuu Helsingissä vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa.

Kansi: Joel Melasniemi. / Tuija Siltamäen ja Jyrki Lehtolan kuva: Miikka Pirinen

Sukupolvien välisen yksinpuhelun toisessa osassa Jyrki Lehtola ja Tuija Siltamäki kasvavat ihmisinä, oppivat virheistään ja hylkäävät keskikokoista suosiota saavuttaneen Sinä riität -esseekokoelmansa vakavat teemat.



Kirkon, kirjallisuuden ja mielenterveyden sijaan vanha mies ja nuorehko nainen etsivät pienintä yhteistä nimittäjää ja kirjoittavat koko maailmaa kiinnostavista aiheista: äitiydestä, suolistosta, rakkaudesta ja siitä, miltä musta just nyt tuntuu.



Kosketus liukuu ihmisyyden syvien haavojen pinnoilla ja kysyy, onko mikään kokemus liian pieni lapsuuden traumaksi, hukkuvatko hakkuuaukeat hömötiaisten kyyneliin ja miten kirjoitetaan essee sanomatta mitään.

Tuija Siltamäki on maalaishelsinkiläinen toimittaja, joka on featurejuttujen ja kolumnien lisäksi kirjoittanut nuorten suorituspaineista (WSOY) ja sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta (Teos). Hän on päätoimittanut Ylioppilaslehteä ja Aviisia ja toimittanut muun muassa Helsingin Sanomia ja Aamulehteä.

Jyrki Lehtola on julkaissut toistakymmentä kirjaa, pitänyt kolumnipalstaa muun muassa Ilta-Sanomissa, kirjoittanut esseitä eri lehtiin, käsikirjoittanut viihdeohjelmia televisioon ja valottanut salanimien takaa esimerkiksi sitä, millaista on olla rikas suomenruotsalainen yksinhuoltajaäiti.