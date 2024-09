Vehka Kurjenmiekan Talventaitossa maailma on perustuksiaan myöten säröillä, mutta ihmiset huokuvat lämpöä

Talventaitto on Aulan historian ennakkotilatuin kirja. Kurjenmiekan edellinen romaani Kellopelisydän puolestaan näkyi kirjasomessa poikkeuksellisella tavalla – sillä on esimerkiksi yli 600 noteerausta Instagramissa.

Millaiseen maailmaan kirjasarja sijoittuu?

"Se sijoittuu Merenkehrän maailmaan. Merenkehrä on sellainen fantasiamaailma, jossa on monenlaista taikuutta ja luonnolla on tosi voimakas rooli. Kirjailijamentorini Piia Leino sanoi kerran, että se muistuttaa L. M. Montgomeryn vanhoja klassikkoromaaneja, joissa on aina vähän taianomaisuutta. Jokaisen kulman takana voi olla seikkailu ja jotakin ihmeellistä ja tavallaan tavoittamatonta."



Kirjasarjan ensimmäinen osa oli Kellopelisydän, joka oli todella hieno menestys. Uusi Talventaitto sijoittuu tähän samaan maailmaan, mutta pitääkö ne lukea peräkkäin?

"Ei tarvitse. Talventaitto sijoittuu aikaan noin tuhat vuotta ennen Kellopelisydämen tapahtumia ja siinä on ihan itsenäinen, oma tarinansa, joka kyllä linkittyy selkeästi Kellopelisydämen tarinaan, mutta ne voi lukea ihan kummassa järjestyksessä tahansa. Siinä missä Kellopelisydän oli salamurhaajamysteeri niin tämä Talventaitto on puolestaan surumielinen ja haikea, mutta lämmin, romanssi."

Olet ollut todella suosittu kirjailija sosiaalisessa mediassa, mutta myös myynyt hyvin. Mihin luulet suosiosi perustuvan?

"Luulen, että suosioni somessa johtuu siitä, että ihmiset keskimäärin tykkävät seurata kuulumisia, jotka ovat aitoja ja minun näköisiäni ja minä taas vastavuoroisesti olen hirveän kiinnostunut siitä, mitä lukijani ajattelevat ja mitä sanottavaa ihmisillä itsellään on. Se on sellaista luontevaa vuorovaikutusta."

Vehka kertoo myös haluavansa kirjoittaa kirjoja, joissa vastakkainasettelu ei tarkoita vain hyvän ja pahan välistä taistelua. Hän pyrkii kuvaamaan henkilöhahmojaan niin, että heistä huokuu lämpöä.

Kurjenmiekka alkoi kirjoittaa Kellopelisydäntä marraskuussa 2011 osana NaNoWriMo-haastetta ja julkaisi siitä otteita jo kirjoittamisen aikana. Muutaman vuoden kuluttua hän tarttui käsikirjoitukseen uudelleen.

Kellopelisydän on Nuori Aleksis -palkintoehdokas 2024. Se on myös Kuvastaja-palkintoehdokas ja Tähtifantasia-palkintoehdokas.

Koulutukseltaan Kurjenmiekka on pappi. Hän toimii nuorisotyön parissa ja viihtyy työssään erittäin hyvin. Kurjenmiekka kirjoittaa myös Nörttitytöt-sivustolla ja pitää Nobel tai ei mitään -podcastia Rasmus Tillanderin kanssa.

Kurjenmiekan seuraava kirja on kesällä 2025 julkaistava hyvänmielenromaani. Merenkehrä-sarjan kolmas osa puolestaan julkaistaan syksyllä 2025.

Vehka Kurjenmiekka:

Talventaitto

ISBN 9789523644786

Aula & Co 2024

Kansi: Anna Makkonen