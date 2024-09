Kansanedustaja Krista Mikkonen (vihr.): Metsähallituksella on peiliin katsomisen paikka

“Uusimpana tietona on tullut ilmi, että valtion metsiä hallinnoiva Metsähallitus on laiminlyönyt suositusten noudattamisen. Olen tästä hyvin hämmästynyt ja pettynyt. Metsähallituksen tulisi näyttää erityistä esimerkkiä luonnon monimuotoisuudesta huolehtimisessa - omistajaohjauslinjauksetkin sitä edellyttävät,” sanoo Mikkonen.

“Suosituksia suojavyöhykkeistä tulisi aina noudattaa, mutta erityisen raskauttavaa on, kun laiminlyöjänä on valtion oma liikelaitos Metsähallitus. Suositusten mukaan raakkujokiin pitää jättää vähintään 45 metrin suojavyöhyke hakkuiden ja joen väliin. Nyt on käynyt ilmi, että niin metsäyhtiöt kuin Metsähallituskin eivät ole noudattaneet ohjeistuksia suojavyöhykkeistä,” jatkaa Mikkonen.

Mikkosen mielestä suositusten laiminlyönnissä ei ole kyse yksittäistapauksesta.

“Kun Hukkajoen raakkutuho kävi ilmi, puhuttiin yksittäistapauksesta. Nyt viimeistään on käynyt selväksi, että kyse ei ole yksittäistapauksesta. Niin kauan kuin suositukset ovat pelkkiä suosituksia, niitä ei nähtävästi noudateta, mikä on surullista. Siksi suojavyöhykkeistä pitäisi tehdä sitovia ja kirjata ne lakiin,” sanoo Mikkonen.

Mikkonen haastaa Metsähallitusta ohjaavia ministereitä tarttumaan toimeen uusien luonnontuhojen estämiseksi.

“Ministeri Mykkänen vannoo metsäyhtiöiden vapaaehtoisten toimien perään. Miten vapaaehtoiset sitoumukset kaupallisella puolella riittävät, jos edes oma liikelaitos ei niitä noudata? Kysyn Metsähallituksesta vastaavilta ministeri Essayahilta ja ministeri Mykkäseltä, mitkä ovat nyt ne konkreettiset toimet, kun on käynyt ilmi, että Metsähallitus ei noudata suosituksia suojavyöhykkeistä?” kysyy Mikkonen.

Mikkonen suhtautuu kriittisesti myös hallituksen päätökseen korottaa Metsähallituksen tuloutusta.

“Budjettiriihessä hallitus päätti korottaa Metsähallituksen tuloutusta 11 miljoonalla. Paine harkitsemattomille hakkuille valtion mailla kasvaa, kun Metsähallituksen tuloutustavoitteita kasvatetaan entisestään. Näen tässä ilmeisen riskin,” sanoo Mikkonen.

“Kukaan suomalainen metsänomistaja ei varmasti halua, että hänen maillaan tuhotaan arvokasta luontoa. On lainsäätäjien velvollisuus varmistaa, että niin ei pääse tapahtumaan," painottaa Mikkonen.