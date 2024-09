Arinan päälliköille valtakunnallista tunnustusta S-Päällikköpäivillä

Ässäpäällikkö-palkinnot jaettiin joka toinen vuosi järjestettävässä valtakunnallisessa S-ryhmän päällikköpäivässä, johon kokoontui tänä vuonna noin 1500 päällikköä S-ryhmän alueosuuskaupoista ja SOK-yhtymästä. Lahden messukeskuksessa vietetyssä S-päällikköpäivässä teemana oli tällä kertaa ”Johtamislupauksillamme kohti suorituskyvyn nostoa”.

Systemaattista tekemistä positiivisella fiiliksellä

Osuuskauppa Arinasta kaksi päällikköä palkittiin Ässäpäällikkö-tunnustuksella. Matkailu- ja ravitsemiskaupan puolelta palkittiin Oulusta Linnanmaan Ravintolamaailman ravintolapäällikkö Maarit Ollonen. Ravintolamaailmaan kuuluvat Presso-kahvila, Hesburger ja Pizza & Buffa -ravintola, joita Ollonen on luotsannut vuodesta 2017.

– Maarit osallistuu ja elää arkea yhdessä tiimin kanssa. S-ryhmän johtamislupaukset ”Uskallan, toteutan ja arvostan” toteutuvat Maaritin johtamisessa erinomaisesti. Hän käsittelee avoimesti ongelmatilanteet ja antaa rehellistä, rakentavaa palautetta auttaen työntekijöitä kehittymään. Maarit myös kuuntelee työntekijöiden näkemyksiä ja ideoita sekä huomioi upeasti henkilökunnan onnistumiset. Maarit tuo omassa toiminnassaan ja asenteessaan esiin sen, että asiakas on aina etusijalla. Hän haluaa jatkuvasti kehittää ja kehittyä, joten hän panostaa erityisesti henkilökunnan perehdyttämiseen, toimipaikan työ- ja asiakastyytyväisyyksiin sekä yhteistyöhön ketjun kanssa. Maaritin halu tehdä asioita joka kerta paremmin näkyy tuloslaskelman kaikilla riveillä ja häntä siivittää avoimuus, systemaattinen tekeminen ja positiivinen asenne, kertoo Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.

Toinen Arinan palkittu Ässäpäällikkö on Oulun Prisma Limingantullin myyntipäällikkö Petri Rissala. Yli 30 vuotta Arinassa työskennellyt Rissala on johtanut Prisman päivittäistavarakaupan osastoa vuodesta 2009.

– Petri on innostava kehittäjä, joka saa työryhmältään kiitosta tasapuolisesta ja reilusta kohtelusta, joka luo positiivisen ja kannustavan ilmapiirin tiimin sisällä. Hänen lämmin suhtautumisensa työntekijöihin näkyy päivittäisessä toiminnassa vahvistaen Arinan arvojen toteutumista työporukan arjessa. Ihmisiä arvostava esimiestyö näyttäytyy myös erinomaisina tuloksina työtyytyväisyystutkimuksen johtamislupausindeksissä. Petrin tiimissä töitä tehdään huumoria unohtamatta mutta samaan aikaan katse tiukasti tavoitteissa. Prisman liikeidean tarkka toteuttaminen ja työtapojen jatkuva kehittäminen on kantanut Petrin ja tiiminsä päivittäistavarakaupan markkinaykköseksi. Voittavasta meiningistä huolimatta Petri etsii jatkuvasti keinoja kasvattaa kilpailukykyä ja uutta myyntipotentiaalia. Laadusta ei tingitä ja jokaisen päivän tärkein tavoite on erinomainen asiakaskokemus, toteaa Arinan marketkaupan toimialajohtaja Mikko Polso.

- Nyt palkitut esihenkilöt ovat loistavia esimerkkejä siitä, kuinka tavoitteellisuus ja tarkka tekeminen kulkevat käsikädessä hyvän johtamisen ja ihmisläheisen asenteen kanssa. Maaritille ja Petrille johtaminen esimerkin voimalla ja lämpimän tiimihengen luominen tulevat luonnostaan. Molemmilla heistä on takana jo pitkät työurat Arinalla ja heidän saavutuksensa arjessa sekä nyt saadut tunnustukset, ovat tulosta pitkäjänteisestä ja laadukkaasta työstä, joka on tehty suurella sydämellä eläen todeksi omat johtamislupauksemme, sanoo Arinan henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Salonen.