Red Bull 400 -kilpailun ylivoimaiseen voittoon norjalainen Erik Resell

Armoton Red Bull 400 Lahden suurmäessä viimeistä kertaa 7.9.

Red Bull 400 on ylämäkijuoksukilpailu, jossa miehet ja naiset haastavat itsensä elämänsä rankimmalle 400 metrille juosten hyppyrimäen montusta vauhtimäen huipulle asti. Suomessa ylämäkijuoksun armottomin tapahtuma on järjestetty vuodesta 2014 alkaen. Lauantaina 7. syyskuuta Lahden suurmäessä kisataan Suomen toistaiseksi viimeinen Red Bull 400. Iltavalaistussa hyppyrimäessä järjestettävä 10-vuotisjuhlakilpailu on Suomen lisäksi herättänyt suuren mielenkiinnon maailmalla. 1500 kisaan ilmoittautuneen joukossa on lähes 200 edustajaa 30:stä eri maasta.