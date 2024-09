Väitöstutkimus selvitti, miksi kestävän liiketoiminnan läpilyönti yritysmaailmassa on ollut hidasta, miten sitä voisi kiihdyttää – ja samalla tehdä tuottoisaa tulosta

Kaupallinen ja sopimusjohtaminen tarkoittaa yritysten kokonaisvaltaista toimintatapaa, jonka tavoitteena on niin kaupallisesti, oikeudellisesti, sopimuksellisesti kuin projektinjohdollisestikin parempi liiketoiminta. Tämä taas saavutetaan toimintalinjojen, prosessien, parhaiden käytäntöjen ja tukityökalujen, kuten tekoälypohjaisten IT-järjestelmien avulla.

Tällä viikolla tarkastettava Suvi Hirvonen-Eren väitöstutkimus laajentaa kaupallisen ja sopimusjohtamisen toimintatapaa myös ydinkäyttötarkoitustensa ulkopuolelle: vauhdittamaan taloudellisen kasvun lisäksi ympäristön kannalta kestävää ja vastuullista liiketoimintaa.

Tutkimuksessaan Hirvonen-Ere esittää, kuinka laajennetusti ja tehostetusti hyödynnetty kaupallinen ja sopimusjohtaminen auttaa yritysjohtajia paitsi saavuttamaan ympäristövastuutavoitteensa, myös tekemään tulosta. Tutkimuksessa kestävyydellä ja kestävällä liiketoiminnalla tarkoitetaan kahta asiaa: yhtäältä ympäristön kannalta kestävää ja vastuullista liiketoimintaa, toisaalta taloudellisesti ja ajallisesti kestävää taloudellista kasvua ja strategista kilpailuetua.

”Yritys on yhtä vastuullinen kuin sen toimitusketjut, ja siksi vastuullisen ja kestävän toimitusketjujen hallinnan vaikutus on merkittävä”, Hirvonen-Ere sanoo.

Hirvonen-Ere ehdottaakin väitöksessään useita konkreettisia keinoja ja toimintatapoja, joita yritysjohtajat voivat heti ryhtyä soveltamaan käytännön liike-elämässä ja yrityksensä strategisessa johtamisessa sekä strategian implementoinnissa. Näin yritykset saavuttavat kestävyyttä, strategista kilpailuetua sekä hyvää mainetta – ja samalla täyttävät omat taloudelliset tulosvastuutavoitteensa.

Tutkimuksessa todetaan, että vaikka kaupallisen ja sopimusjohtamisen laajennettu ja tehostettu käyttö kestävyyden edistämiseksi on alkanut, sitä ei vielä osata täysimääräisesti hyödyntää. Organisaatiot tunnistavat kuitenkin sen kasvupotentiaalin, ja suhtautuvat aiheeseen innostuneesti.

Väitöskirjan johtopäätös on, että kaupallinen ja sopimusjohtaminen on yritysjohdon strateginen työväline, jota käyttäen yritys voi päästä sekä ympäristön että yrityksen talouden kannalta kestävään tulokseen.

”Toimintatavan odotetaan laajenevan ja kasvavan. Valtavan potentiaalinsa takia se tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia sekä tutkimukselle, julkiselle sektorille että liike-elämälle”, Hirvonen-Ere toteaa.

Oikeustieteen tohtori, MCCM Cert. Suvi Hirvonen-Erellä on yli parinkymmenen vuoden kokemus johtotehtävistä kansainvälisissä korporaatioissa, ja yritysten ja organisaatioiden hallitusten ja johtoryhmien neuvonantajana. International Project Management Association/PRY on antanut hänelle Academic Project Management Awardin, eli Vuoden opetusteko 2022 -palkinnon. Samana vuonna alan globaali kattojärjestö World Commerce and Contracting myönsi hänelle alan arvostetuimman kunnianosoituksen, elinikäisen Honorary Fellowship / WorldCC Fellow -urapalkinnon työstä alan kehittämisen hyväksi.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelujohtamisen laitoksen väitös ”Environmentally and economically sustainable business via commercial and contract management as a leadership strategy instrument” logistiikan ja toimitusketjujen hallinnan kontekstissa tarkastetaan torstaina 12.9.2024.

Väitöstä voi seurata paikan päällä Dipolissa, Auditorio Lumituulessa (Otakaari 24, Espoo) torstaina 12.9. klo 12.00 ja Zoomissa klo 12.15 alkaen osoitteessa https://aalto.zoom.us/j/61486127731

Väitöskirjatutkija: Oikeustieteen tohtori, MCCM Cert. Suvi Hirvonen-Ere

Vastaväittäjä: Professori Gyula Vastag, Szechenyi University

Kustos: Professori Markku Kuula, Aalto-yliopisto.