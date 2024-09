Kaupunki pyytää palautetta puistojen ja katujen kunnosta tänä kesänä

Helsingin kaupunki pyytää vastauksia kyselyyn, jonka avulla kerätään tietoa katujen ja puistojen kesäkunnossapidon onnistumisesta vuonna 2024. Karttapohjainen kysely on avoinna 9.9.–22.9., ja siihen vastaaminen vie noin 5–10 minuuttia.

Kyselyssä voi vastata jalkakäytävien, pyöräteiden, ajoratojen sekä puistojen kunnossapitoon liittyviin kysymyksiin. Lisäksi kaupunkilaiset voivat antaa palautetta muun muassa istutusten ja nurmikoiden hoidosta, roska-astioista sekä puistojen varusteiden kuntoon liittyvistä asioista.

Saatuja vastauksia käytetään kunnossapidon kehittämiseen. Kaupunkilaiset ovat esimerkiksi viime vuosina toivoneet lisää niittyjä kaupunkiin. Helsingin tavoitteena onkin lisätä niittyjä ja vahvistaa olemassa olevaa niittyverkostoa.

”Arvostamme kaupunkilaisten palautetta ja niillä on merkitystä. Olemme saaneet hyvää palautetta siitä, että niittyjen määrää on Helsingissä tavoitteellisesti kasvatettu eli aikaisemmin nurmikkoina hoidettuja alueita on jätetty kasvamaan luonnonmukaisina. Niityt tuovat väriä ja vihreyttä sekä monimuotoisuutta kaupunkiympäristöön. Ne ovat elintärkeitä monille kasvi- ja hyönteislajeille sekä pienemmille linnuille ja nisäkkäille”, kertoo viherkunnossapidon tiimipäällikkö Anna-Mari Tiitinen-Kairi Helsingin kaupungilta.



Kyselyllä kerätään pidemmän aikavälin palautetta. Palaute, joka vaatii välittömiä toimenpiteitä, pyydetään lähettämään kaupungin palautekanavaan: hel.fi/palaute.

Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.