Nordic Trout Ab sai luvan keskittää kalankasvatuksen avomerialueelle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Nordic Trout Ab:lle määräaikaisen ympäristöluvan kalankasvatukseen ja vesitalousluvan kalankasvatukseen tarvittavien rakenteiden sijoittamiseen Pleikilän merialueelle Kustaviin. Uuden laitoksen ravinnepäästöt ovat samaa suuruusluokkaa kuin yhdeksällä siirtyvällä laitoksella yhteensä. Pleikilään yhdistettävällä laitoksella kasvatetaan 500–1 000 gramman kokoluokan kaloista teuraskaloja. Verkkoaltaita on kasvatusalueella noin kuusi, ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on enintään 7 020 m². Kalojen talvisäilytys tapahtuu Kustavin Ströömissä aikavälillä 1.10.–31.5., ja perkaukseen menevää kalaa voidaan säilyttää altaissa ympäri vuoden.

Kalankasvatusta siirretään Kustavin Ströömistä, Kustavin lännenpuolesta ja Iniön-Kustavin ulkosaaristoalueelta ulommas merelle paikkaan, joka soveltuu paremmin kalankasvatukseen. Ympäristöneuvos Ville Salonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo, että pienten laitosten tuotannon yhdistäminen ja siirtäminen rannikkovesistä avoimemmille merialueille on jo pitkään ollut toimialan ja ympäristöhallinnon yhteisenä tavoitteena. Nyt myönnetty lupa mahdollistaa historian suurimman laitosten yhdistämis- ja siirtohankkeen Suomessa, mikä edistää kalankasvatuksen keskittämistä entistä paremmin soveltuville merialueille.

Kalankasvatuslaitoksen vaikutuksia merialueen tilaan on arvioitu tutkimalla kasvatusalueen veden ja pohjan laatua, eliöstöä ja vedenalaisen luonnon tilaa. Lisäksi ravinnepäästön vaikutuksia merialueen rehevöitymiseen on mallinnettu. Mallinnuksen perusteella kalankasvatuksella on lievä rehevöittävä vaikutus, joka kohdistuu enimmäkseen laitoksen välittömään läheisyyteen alle puolen kilometrin päähän.

Suunniteltu kalankasvattamo sijaitsee Seksmiilarin saariston Natura 2000 -alueella. Seksmiilarin saaristo on merkittävä pesimälinnuston suojelualue, jonka lintukanta on erittäin tiheä. Natura-arvioinnin mukaan kalankasvatus ei aiheuta selkeitä ja merkittäviä vaikutuksia suojeltuihin lintulajeihin.

Meren tilan heikkenemisen estämiseksi aluehallintovirasto on rajoittanut kasvatukseen käytettävän rehun ravinnesisältöä ja määrännyt tarkkailemaan toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia mm. vesinäytteenotoilla ja vedenalaisilla tutkimuksilla. Kasvatustoiminta uudessa sijainnissa on tarkoitus aloittaa vuoden 2026 alussa.

Päätös löytyy Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta.