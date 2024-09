Heijastimilla loistavaa turvaa Pohjois-Suomen koululaisille

Jousiheijastimilla LähiTapiola ja Osuuskauppa Arina toivovat lisää huomiota ja turvaa pienten koululaisten matkoille. Heijastimien tavoitteena on muistuttaa niin autoilijoita kuin muitakin tiellä liikkujia koululaisten huomioinnista liikenteessä. Jousiheijastin on näppärä napata ranteeseen tai lahkeeseen kiinni, ja ne ovat monen lapsen lempiheijastimia. Hyvin erottuvat jousiheijastimet lisäävät lasten näkyvyyttä merkittävästi.

– Tämä lahjoitus on meille sydämen asia. Kymmenen vuotta sitten lahjoitimme ensimmäisen kerran yhdessä LähiTapiola Pohjoisen ja Lapin kanssa alueemme kolmasluokkalaisille turvaliivit. Vaikka lahjoitettava tuote on vaihdellut vuosittain pyörän pinnaheijastimista takavaloihin ja nyt tällä kertaa jousiheijastimiin, sen tärkein tehtävä on aina ollut parantaa liikenneturvallisuutta. Samalla opettajat voivat helposti keskustella lasten kanssa liikenteessä näkymisen tärkeydestä. Iltojen pimetessä on myös hyvä hetki meille vanhemmille kaivaa heijastimet esiin ja näyttää esimerkkiä siitä, että heijastin on aina hyvä olla käytössä, toteaa Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola.

– Haluamme edistää suojatie- ja liikenneturvallisuutta usein eri keinoin, ja heijastinjaot ovat niistä yksi. Lasten heijastinnäkyvyyden lisäksi pimeän ajan suojatieturvallisuutta edistävät lahjoittamamme Välkky-suojatievaroittimet, joita on nyt yli 100 ympäri Suomen, jatkaa LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas.

– Välkky on väsymätön ja tehokas liikenneturvallisuuden edistäjä vuoden jokaisena päivänä, mutta loppujen lopuksi turvallinen liikennekulttuuri on meidän jokaisen vastuulla, LähiTapiola Lapin toimitusjohtaja Kari Salmela muistuttaa.