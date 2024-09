Daniel Sazonovista kokoomuksen pormestariehdokas Helsingissä

Helsingin Kokoomus on nimennyt maanantaina järjestetyssä ylimääräisessä piirikokouksessa Daniel Sazonovin yksimielisesti kokoomuksen pormestariehdokkaaksi kevään 2025 kuntavaaleihin Helsingissä. Samalla Helsingin Kokoomus nimesi 56 kuntavaaliehdokasta.



Sazonov toimii tällä hetkellä Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen apulaispormestarina sekä kaupunginhallituksen jäsenenä. Sazonov on istunut Helsingin kaupunginvaltuustossa vuodesta 2017. Hän on aikaisemmin toiminut muun muassa Kokoomusnuorten puheenjohtajana ja kokoomuksen strategiapäällikkönä.

“Daniel Sazonov on erinomainen pormestariehdokas. Hänellä on istuvana apulaispormestarina vahva asiantuntemus kaupungin päätöksenteosta sekä siellä käsiteltävistä asioista. Sazonov on myös rohkeasti näkemyksellinen ja helsinkiläisten etua tarkkaan vahtiva poliitikko. Kokoomuksen tavoite on voittaa myös nämä vaalit Helsingissä. Meillä tulee olemaan erittäin vahva ja monipuolinen ehdokaslista kevään vaaleissa,” Helsingin Kokoomuksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki kertoo.

”Helsinki on kasvava ja vauras kaupunki, jolla on erittäin valoisat tulevaisuudennäkymät. Meidän pitää kuitenkin nostaa kunnianhimomme tasoa kaikessa tekemisessä. Seuraavan vaalikauden keskeiset tavoitteet ovat elinvoiman lisääminen ja kansalaisten palveluiden kuntoon laittaminen. Helsinki kasvaa ja kehittyy, mutta meidän on muistettava, että Helsinki on koti 675 000 ihmiselle. Kuntalaisten palvelemisen on oltava kaiken toimintamme keskiössä,” sanoo pormestariehdokas Daniel Sazonov.



Kokouksessa nimettyjen 56 ehdokkaan listaus on nähtävissä viimeistään 10.9.2024 alkaen osoitteessa:

www.helsinginkokoomus.fi/ajankohtaista



Lisätiedot:

Eemil Nuuttila

apulaispormestari Daniel Sazonovin erityisavustaja

puh. 044 332 8 332

eemil.nuuttila@hel.fi

Tatu Rauhamäki

Helsingin Kokoomuksen puheenjohtaja

puh. 050 521 2907

tatu.rauhamaki@gmail.com

Timo Enroth

Helsingin Kokoomuksen toiminnanjohtaja

puh. 040 719 6990

timo.enroth@kokoomus.fi