Pk-yritysbarometri: Lapin pk-yritysten näkymät edelleen vahvoja, kansainvälisyys kasvussa

Viimeisen kahden vuoden aikana palvelualoilla on ollut toimialoista positiivisimmat näkymät. Tuoreimmassa pk-yritysbarometrissä sekä kaupan ala että rakentaminen ovat ohittaneet palvelualat odotuksissaan. Rakentamisen alan yrityksissä tulevaisuus näyttää pitkästä aikaa positiiviselta ja kaupan alalla arvio on vieläkin parempi. Teollisuuden alalla näkymät ovat sen sijaan erittäin heikot ja saldoluku putosi alkuvuoden barometristä merkittävästi.

– Lapissa selvitettiin perinteiseen tapaan tarkemmatkin tulokset palvelualojen sisältä maakunnan vahvan matkailupainotteisuuden vuoksi. Vaikka tulevasta talvesta povataan jälleen ennätyksellistä, lappilaiset majoitusyritykset arvioivat näkymät tasan samaksi kuin aiemmin. Ravitsemistoiminnan saldoluku on suorastaan romahtanut alkuvuodesta ja putosi selkeän positiivisesta erittäin negatiiviseksi. Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien arvio on ennätyksellisen korkealla ja saldoluku kohoaa reilusti ohi muista toimialoista, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Ella-Noora Kauppinen toteaa.

Työllistämisodotukset hieman myönteisempiä kuin maassa keskimäärin

Työllistämisodotukset seuraavalle vuodelle ovat hieman myönteisemmät kuin maassa keskimäärin. Kyselyyn vastanneista alueen pk-yrityksistä 16 % ennakoi henkilökunnan määrän kasvavan ja 12 % vähenevän. Odotuksissa ei ole tapahtunut huomattavaa muutosta viimeisen vuoden aikana.

– Matkatoimistoalan yrityksistä 56 % ja rakentamisessa 27 % arvioi henkilökunnan määrän kasvavan. Teollisuudessa tilanne näyttää huomattavan paljon synkemmältä. Lähes puolet (45 %) arvioi henkilökunnan määrän laskevan seuraavan vuoden aikana, Lapin ELY-keskuksen johtaja Marja Perälä kommentoi.

Rahoituksenkysyntä

Vastausten mukaan 22 % pk-yrityksistä on ollut maksuvaikeuksia edellisen 3 kuukauden aikana, mikä on nousussa kevään 16 %:sta. Tämän lisäksi 39 % yrityksistä vastasi, että yrityksellä on ollut tarve hankkia rahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana, mikä on hieman nousussa kevään 36 %:sta.

– Rahoitusta tarvitsevien yritysten keskuudessa on nousussa rahoituksen saatavuuden vaikeutuminen. Kasvussa ovat yritykset, jotka hakemisesta huolimatta eivät saaneet rahoitusta ja lisäksi ne, jotka jättivät tarpeesta huolimatta hakematta rahoitusta, kertoo Finnveran aluepäällikkö Risto Koskiniemi.

Raportin mukaan 27 % yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta seuraavan 12 kuukauden aikana. Nämä rahoitustarpeet kohdistuvat pääsääntöisesti investointeihin, mutta myös kasvavassa määrin käyttöpääomarahoitukseen.

– Positiivisena pidän sitä, että omistusjärjestelyihin liittyvät rahoitustarpeet ovat kasvussa kevään barometriin verrattuna, Koskiniemi jatkaa.

Kansainvälistyminen

Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla harjoittavien yritysten osuus on kasvanut. Jo 28 % lappilaisista yrityksistä toimii kansainvälisesti. Erityisesti suoraa palveluvientiä harjoittavien yritysten määrä on kasvanut. Alkuvuoden barometrissä näitä yrityksiä oli jo puolet vastaajista, mutta nyt osuus on jo 60 %.

Lappilaisten yritysten kansainväliset markkinat ovat pääasiassa Pohjoismaissa ja muissa EU-maissa. Lisäksi lappilaiset yritykset harjoittavat muuta Suomea enemmän liiketoimintaa Ison-Britannian, Pohjois-Irlannin ja Australian markkinoilla. Tästä huolimatta kansainvälistymiseen liittyviä palveluita käytetään edelleen todella vähän. Tarvetta palveluilla seuraavan vuoden aikana on jopa vähemmän kuin alkuvuoden barometrissä.