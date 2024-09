Mitä toimia tarvitaan saamelaiskulttuurin säilyttämiseksi ilmastonmuutoksen paineessa? Tule kuulemaan tuoreen selvityksen tuloksista ja keskustelemaan ma 16.9. Teamsissa!

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen saamelaiskulttuuriin -selvitys tarkastelee ilmastonmuutoksen nykyisiä ja tulevia vaikutuksia saamelaisten perinteisiin elinkeinoihin ja niihin liittyvään perinteiseen tietoon, terveyteen ja hyvinvointiin sekä oikeudenmukaisuuskysymyksiin saamelaisten näkökulmasta.



Selvitys osoittaa, että saamelaiskulttuuri on hyvin haavoittuvainen ilmastonmuutokselle, ja muutoksia tapahtuu monilla eri alueilla. Saamelaisten kotiseutualue sekä arktinen alue lämpenevät jopa kolme kertaa nopeammin kuin muu maailma, mikä on vaikuttanut merkittävästi ja kiihtyen saamelaisten elinympäristöön ja kulttuuriin 1980-luvulta alkaen.



- Ilmastonmuutos on johtanut saamelaisilla kulttuuriseen muutokseen, perinteiden ja taitojen katoamiseen sekä uusien taitojen ja tietojen syntymiseen. Se on aiheuttanut muutoksia myös perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen, saamen kieleen, saamelaiseen elämänmuotoon ja yksilöiden terveyteen, tutkijatyöryhmä toteaa.



Saamelaiset haluavat turvata kulttuurinsa tulevaisuuden ja kotiseutualueensa elinvoimaisuuden, mutta tarvitsevat tähän enemmän tukea. Selvityksen mukaan Suomi ei ole tehnyt riittäviä toimenpiteitä saamelaiskulttuurin elinvoimaisuuden turvaamiseksi eikä kehittänyt mekanismeja, joiden avulla saamelaiset voisivat sopeutua ilmastonmuutokseen säilyttäen kulttuurinsa.



- Viimeaikainen saamelaisia koskeva hallinnollinen ja lainsäädännöllinen kehitys päinvastoin vaikuttaa heikentävän saamelaisten mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutokseen, tutkijaryhmä kirjoittaa.



Selvityksessä esitetään useita konkreettisia toimenpiteitä, joilla voitaisiin turvata saamelaiskulttuurin säilymistä ja menestymistä ilmastonmuutoksen paineessa. Toimenpiteet liittyvät muun muassa saamelaisia koskevaan lainsäädäntöön, hallintoon, tutkimukseen, luonnonsuojeluun, saamelaisopetukseen, perinteisen tiedon taltioimiseen sekä kotiseutualueen palveluihin. Tutkijatyöryhmä esittää myös esimerkiksi saamelaisen elinkeino- ja ilmastorahaston perustamista.



Selvityksen aineistona ovat toimineet aiemmissa tutkimuksissa tehdyt haastattelut, työpajat sekä tutkimuskirjallisuus.



Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen saamelaiskulttuuriin -selvityksen julkaisutilaisuus järjestetään Teamsissa maanantaina 16. syyskuuta klo 10–12. Tilaisuudessa selvityksen tekijät kertovat työstään, ja heidän havaintojaan kommentoivat muun muassa Saamelaiskäräjien ja Operaatio Arktiksen edustajat. Myös yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tilaisuus on suomenkielinen.



Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen saamelaiskulttuuriin -selvitys on kolmas Saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolle valmistelluista erillisselvityksistä. Komission on asettanut Valtioneuvosto ja sen työ jatkuu vuoden 2025 loppuun asti. Komissio tulee julkaisemaan useita erillisselvityksiä ja –artikkeleita ennen omaa loppuraporttiaan, joka valmistuu marraskuun 2025 loppuun mennessä. Lisätietoja www.sdtsk.fi , www.sdtsk.fi/julkaisut .