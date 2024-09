Greenpeace avaa toimiston Ukrainaan

Greenpeace on työskennellyt paikallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa Venäjän hyökkäyssodan alusta lähtien ja laajentaa nyt virallisesti toimintaansa Ukrainaan, nopeuttaakseen työtä vihreiden jälleenrakennushankkeiden parissa sekä tutkiakseen Venäjän hyökkäyksen aiheuttamia ympäristörikoksia. Greenpeace jatkaa myös Ukrainan ydinvoimaloiden turvallisuushuolien ja säteilytasojen seurantaa.

"Ukrainan kansa ansaitsee vahvan tuen aktivismille ja demokraattisille arvoille sodan keskellä. Ukrainan on jo oman turvallisuutensa vuoksi oltava eturintamassa siirtymässä pois fossiilisista polttoaineista. Tehtävämme on auttaa Ukrainaa jälleenrakentamaan yhteiskunnan toimintoja ja infrastruktuuria uusiutuvaan energiaan perustuen. Jälleenrakennusta tulee suunnitella jo nyt, vaikka sota on vielä käynnissä. Nämä ratkaisut eivät ole vain vihreitä – ne ovat tie Ukrainan kestävään ja muista riippumattomaan tulevaisuuteen", Natalia Gozak, Greenpeacen Ukrainan toimiston tuore johtaja, kommentoi.

Heti sodan alettua Greenpeacen Keski- ja Itä-Euroopan toimistot Slovakiassa, Puolassa, Unkarissa, Romaniassa ja Bulgariassa osallistuivat humanitaariseen työhön tukien paikallisia järjestöjä ja pakolaisia. Yhdessä paikallisten ympäristöjärjestöjen kanssa Greenpeace on jo dokumentoinut sodan aiheuttamia ympäristötuhoja – esimerkiksi Kakhovkan padon tuhoa ja Tšernobylin ja Zaporižžjan ydinvoimaloiden kriisejä – ja toteuttanut vihreän jälleenrakennuksen hankkeita. Greenpeace on ollut mukana jälleenrakentamassa Horenkan sairaalan lämmitysjärjestelmää ja asentamassa aurinkoenergiaa päiväkoteihin Horenkassa ja Hostomelissa sekä klinikalle Mykolajivin lähellä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut merkittävästi maan energiantuotantoon, ruokaan, talouteen, luonnon biodiversiteettiin, kauppaan, ydinvoiman turvallisuuteen, ilmastoon ja geopolitiikkaan. Greenpeace on kampanjoinut ympäri maailmaa sodan lopettamiseksi ja sotaa rahoittavista fossiilisista polttoaineista irtautumiseksi.



Mads Christensen, Greenpeacen kansainvälinen pääsihteeri: "Olen syvästi liikuttunut, toiveikas ja uskomattoman ylpeä Greenpeacen Ukrainan tiimistä ja kaikista, jotka osallistuivat tämän uuden toimiston perustamiseen näin vaikeissa olosuhteissa. Aiemmat hankkeemme Ukrainassa osoittavat, kuinka uusiutuva energia voi tukea koulujen ja sairaaloiden toimintaa sodan kauhujen keskellä. Mutta tämä on vasta alkua. Kun vihreää jälleenrakennusta laajennetaan, se voi vapauttaa kokonaisen kansakunnan fossiilisista. Greenpeace työskentelee nyt Kiovassa rohkeiden ja omistautuneiden ukrainalaisten kanssa rakentaakseen vihreän ja turvallisen Ukrainan."