Helsingin työllisyystilanne on heikentynyt vuoden takaisesta

Helsingin työttömyysaste oli heinäkuussa 12,5 %, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin samaan aikaan vuotta aiemmin. Helsingissä oli heinäkuussa yhteensä 44 754 työtöntä työnhakijaa. Kokoaikaisesti lomautettuja helsinkiläisiä oli 2 078.

Helsingissä TE-toimistolle ilmoitettiin heinäkuun 2024 aikana yhteensä 5 461 avointa työpaikkaa, mikä on 58,3 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien määrässä on kuitenkin huomioitava sille tyypillinen voimakas kausivaihtelu. Työttömien määrä on tyypillisesti korkeimmillaan heinäkuussa, johtuen muun muassa kesän alussa valmistuvista opiskelijoista. Samoin työvoiman kysyntä on pienimmillään yleensä kesäisin ja vuodenvaihteessa.

Työttömyys on lisääntynyt Helsingissä hieman valtakunnallista keskiarvoa vähemmän. Valtakunnallisesti työttömiä työnhakijoita oli heinäkuussa 9,8 % edellisvuotta enemmän, kun Helsingissä työttömiä työnhakijoita oli heinäkuussa 8,2 % viime vuotta enemmän.

Kuutoskaupungeista työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut eniten Tampereella (19,5 %), Vantaalla (17,8 %) ja Espoossa (17,1 %).

Helsinkiläisistä työttömistä työnhakijoista yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuussa 17 275. Pitkäaikaistyöttömien suhteellinen osuus kaikista työttömistä (39 %) on Helsingissä korkea verrattuna muuhun maahan (valtakunnallinen keskiarvo 32 %).

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

Lisäksi elinkeinojaosto päätti jatkaa tontinvarausta Jätkäsaareessa Vastint Hospitality B.V.:lle hotellihankkeen suunnittelua varten. Varaus on voimassa 31.12.2026 saakka. Länsisatamankadulla sijaitsevalle tontille on tarkoituksena toteuttaa Marriot–brändin Residence Inn –konseptin operoima hotelli, johon on alustavasti suunniteltu noin 124 huonetta ja monipuolisia yleisiä tiloja.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston asiakirjat -sivulla.