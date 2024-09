Ainutlaatuinen YTK Tutor auttaa opparit ja gradut valmiiksi

”Haluamme auttaa nuoria olemaan valmiimpia työelämään. Kysyimme heiltä, millainen apu olisi oikeasti tarpeen ja hyödyksi. Opiskelijoiden vastauksissa tuen tarve opinnäytetyön tai gradun tekemiseen nousi selvästi yli muiden, joten lähdimme kehittämään asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa tähän kysyntään YTK Tutorista ratkaisua – ainoata laatuaan. Vastaavaa palvelua opiskelijoille ei tietääksemme ole saatavilla muualla”, kertoo YTK Työelämän johtaja Ilona Kangas.

Erityisesti lopputyön aiheen valinta, motivaation ylläpitäminen ja työn aikatauluttaminen tuottavat opiskelijoiden ja asiantuntijoiden mukaan opinnäytetyön ja gradun tekijöille päänvaivaa. YTK Tutor tarjoaa täsmäapua näihin.

YTK Tutorin sisällöt on tuotettu yhteistyössä kokeneiden kirjoittamisen ja psykologian asiantuntijoiden kanssa. Kimmo Svinhufvud on filosofian tohtori, dosentti ja työnohjaaja, joka toimii äidinkielen yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa. Hän on kirjoittanut esimerkiksi suositun Gradutakuu-kirjan. Simo Ahonen on puolestaan psykologian maisteri, neuropsykiatrinen valmentaja, opintopsykologi ja Opinnäyte jumissa -kirjan tekijä.

Toista yhtä kokonaisvaltaista palvelua ei ole

”Korkeakoulut tarjoavat virallista ohjausta ja tutkimusmenetelmäkurssit kuuluvat opetussuunnitelmiin, kuten myös tieteellinen kirjoittaminen. Lisäksi saattaa olla erikseen ryhmiä tai ohjausta tueksi hankalampiin tilanteisiin”, kuvailee Simo Ahonen.

YTK Tutorin kaltaista palvelua, joka kokoaa yhteen käytännölliset ohjeet ja huomioi myös emotionaaliset haasteet, ei kuitenkaan ole. Myös vertaistuki ja palaute ovat tärkeässä roolissa.

”Verkkovalmennuksessa pureudutaan muun muassa palautteen hyödyntämiseen. Heti ei tarvitse olla hyvä, mutta palautteen avulla voi oppia paljon uutta, kun sitä osaa hyödyntää tehokkaasti”, kannustaa Kimmo Svinhufvud.

Verkkovalmennus on maksuton kaikille YTK Työelämän opiskelijajäsenille. Opiskelijajäsenyys maksaa vain 12 euroa/vuosi, joten kyseessä on erittäin merkittävä etu.