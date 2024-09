Elementis Finland Sotkamon Lahnaslammen talkkikaivoksen ja tehdasalueen tarkkailuohjelmaa päivitetään (Kainuu, Lappi)

Elementis B.V. Branch Finland on saanut vuonna 2022 ympäristöluvan Papinlammen rikastushiekka-altaan korottamiseen ja lupaehdot edellyttävät tarkkailuohjelman päivittämistä. Elementis B.V. Branch Finland on esittänyt suunnitelman tarkkailun päivittämiseksi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 28.6.2023 antaman ympäristölupapäätöksen mukaisesti Kainuun ELY-keskuksen hyväksyttäväksi sekä kalataloustarkkailun osalta Lapin ELY-keskusten kalatalousviranomaisten hyväksyttäväksi. Suunnitelmassa on esitetty myös yhteistarkkailun toteuttaminen Terrafame Oy:n kanssa, kuten ympäristölupapäätöksessä on edellytetty.

Tarkkailusuunnitelma liitteineen on nähtävillä 10.9.– 17.10.2024 ELY-keskuksen verkkosivujen Kuulutukset ja ilmoitukset -osiossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset −> Alueellista tietoa -alasvetovalikosta Kainuu tai Lappi. Lisäksi kuulutus on julkaistu Sotkamon kunnan ja Kajaanin kaupungin verkkosivuilla. Kuulutusasiakirjasta löytyy ohjeet muistutuksen tekemistä varten.