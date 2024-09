Koronarokotukset on aloitettu ikäihmisille ja tietyille riskiryhmille – nyt on aika ottaa rokote

Rokotuspäivät, kohderyhmät ja tiedot mahdollisesta ajanvarauksesta löytyvät paikkakunnittain Pohteen verkkosivulta kohdasta Rokotukset.

Koronarokotukset annetaan syys-joulukuun aikana. Ensimmäisenä rokotetaan palvelukodeissa ja säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa olevat ikääntyneet, kaikki 80 vuotta täyttäneet sekä kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset. Sen jälkeen rokotetaan 75–79-vuotiaat. Viimeisessä ryhmässä rokotetaan 65 vuotta täyttäneet ja 18 vuotta täyttäneet riskiryhmiin kuuluvat, jotka voivat saada rokotteen myös influenssarokotuksen yhteydessä.



Palvelukodeissa tai säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa olevat henkilöt rokotetaan asumisyksiköissä tai kotona. Muut rokotetaan Pohteen rokotuspaikoilla erikseen ilmoitettuina rokotuspäivinä. Käytännöt vaihtelevat paikkakunnittain. Rokotukseen tullaan joko varaamalla aika etukäteen sähköisen ajanvarauksen kautta tai ilman ajanvarausta sukunimen alkukirjaimen perusteella. Aikaa koronarokotukseen ei voi varata sosiaali- ja terveyskeskusten ajanvarausten puhelinnumeroista eikä Digitaalisesta sote-keskuksesta. Pyydämme asiakkaita välttämään kyselyjä rokotuksista puhelimitse sosiaali- ja terveyskeskuksista.



– Koronarokotteen ottaminen on edelleen tärkeää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tuonut esille, että rokotetuilla tauti on yleensä lievempi ja toipuminen nopeampaa kuin rokottamattomilla. Rokotteiden on todettu myös vähentävän sairaanhoidon tarvetta ja koronasta johtuvia kuolemia henkilöillä, joilla riski sairastua vakavasti on korkea. Tehosteannoksilla pyritään ylläpitämään varsinkin ikäihmisten, voimakkaasti immuunipuutteisten ja riskiryhmäläisten suojaa, kertoo vastaanottotoiminnan ja infektiontorjunnan vastuualuepäällikkö Tanja Piltonen.



Hän haluaa antaa myös vinkin ikäihmisten läheisille:



– Jos lähipiirissäsi on ikäihmisiä, heille voisi kertoa, että koronarokotukset ovat nyt käynnissä. Voisitte katsoa esimerkiksi yhdessä rokotuspäivän ja sen, tarvitseeko rokotukseen varata aikaa etukäteen. Myös auttaminen mahdollisen ajanvarauksen kanssa olisi varmasti iso apu ikäihmiselle. Osassa paikkakunnissa on rokottaminen lähtenyt hitaasti käyntiin. Ajanvarauksellisissa paikoissa on edelleen paljon vapaita aikoja, ja ilman ajanvaraustakin olevissa rokotuspaikoissa ollut hyvin rauhallista. Toivomme, että innokkuus ottaa rokotus näkyisi tulevina rokotuspäivinä.



Rokotukset toteutetaan THL:n suositusten mukaisesti. Rokotteiden ottaminen on vapaaehtoista. Ennen rokotusajan varaamista tai rokotuspaikalle tulemista asiakkaan on tarkistettava, kuuluuko hän koronarokotuksen kohderyhmään. Lisätiedot rokotuksista ja kohderyhmistä löydät Pohteen tiedotteesta 22.8.2024.



Influenssarokotukset aloitetaan marraskuussa, ja niistä tiedotetaan erikseen myöhemmin.