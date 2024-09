ABC-kanavan vaaliväittely tarjoillaan eri alustoilta laajasti yleisölle. Koska kyseessä on suora lähetys, väittely nähdään ja kuullaan ainoastaan englanniksi. Sopimusteknisistä syistä johtuen väittely on mahdollista esittää ainoastaan suorana lähetyksenä eikä se näin ollen ole jälkikäteen katsottavissa Yle Areenasta. Yle Uutiset tarttuu väittelyn teemoihin omassa uutisoinnissaan pitkin päivää.

Yle Uutisten tuore Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki kuvaa tulevaa vaaliväittelyä seuraavasti:

“Väittely on merkittävä, koska Harris ja Trump kohtaavat toisensa ensimmäistä kertaa kasvotusten. Ainakaan julkisesti Harris ja Trump eivät ole koskaan aiemmin olleet samassa huoneessa yhtä aikaa. Kesäkuun väittelyn huono suoritus johti suoraan Bidenin vetäytymiseen kisasta, joten väittelysuorituksilla on selvästi väliä. Harrisin ja Trumpin kannatukset ovat olleet nyt useita viikkoja todella lähellä toisiaan, joten tämä väittely on molemmille paras mahdollisuus löytää uusia äänestäjiä ja löytää vauhtia kampanjan loppusuoralle!”

Yle Uutiset seuraa tiiviisti Yhdysvaltojen vaalisyksyä Harrisin ja Trumpin tv-väittelystä alkaen. Kirjeenvaihtajamme ja toimittajamme kertovat paikan päältä Yhdysvalloista amerikkalaisten näkemyksistä ja tiukasta kamppailusta, joka huipentuu vaaleihin 5.11. Yhdysvaltojen presidentinvaalit näkyvät muutenkin laajasti Ylen ohjelmistossa.



Lue tiedote verkossa





Yle Uutiset erikoislähetys: Harrisin ja Trumpin vaaliväittely

Yle TV1, Yle Areena ja yle.fi keskiviikkoaamuna 11.9. klo 04.00