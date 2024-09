Hoivarakentajat myy useita erityisryhmien palvelukoteja Lumme Palvelukiinteistöille

Lumme Palvelukiinteistöjen omistukseen siirtyvistä hirsipalvelukodeista osa on jo valmistunut, osa on rakenteilla ja osa rakennetaan vuoden 2025 aikana. Nykyaikaiset ympäristösertifioidut hirsipalvelukodit on suunniteltu lastensuojelun, mielenterveyskuntoutujien sekä autismikirjon aikuisten asumispalveluita varten. Eri kaupungeissa sijaitsevissa kohteissa toimii useita sosiaali- ja terveyspalvelualan yrityksiä.

Energiatehokkaat hirsipalvelurakennukset ovat haluttuja

– Vaikka rakentamisen markkina on jämähtänyt paikoilleen, energiatehokkaiden ja tiukat vastuullisuuskriteerit täyttävien erityisryhmien palvelukotien kysyntä kiinteistösijoitusmarkkinoilla on vahva. Nyt tehty kauppa osoittaa, että Hoivarakentajien rakentamat energiatehokkaat, vähähiiliset ja muuntojoustavat hirsirakennukset ovat erityisen haluttuja myös sijoituskohteina. Näin Suomeen saadaan lisää sekä erityisryhmien asukkaiden että työntekijöiden suosimia hirsipalvelukoteja, Hoivarakentajien talousjohtaja Niilo Rantala kertoo.

Sosiaali- ja terveysalan johtavat toimijat arvostavat vastuullista vuokranantajaa

– Suomessa tarvitaan runsaasti uusia hoiva- ja palvelukoteja, jotka täyttävät hyvinvointialan eri toimijoiden energiatehokkuus- ja vastuullisuustavoitteet. Näitä toimijoita ovat kiinteistösijoittajien lisäksi alan palveluntuottajat, hyvinvointialueet ja kunnat. Suomen johtavat hoivapalveluiden tuottajat arvostavat Lumme Palvelukiinteistöjen kaltaisia vastuullisia vuokranantajia, jotka tukevat vuokralaisten vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Palveluiden tarjoaminen uusissa, aisteja hellivissä hirsirakennuksissa vahvistaa myös osaltaan hoivapalveluyritysten kilpailukykyä, Hoivarakentajien toimitusjohtaja Tarmo Kemppainen kertoo.