”Historian rock-tähti” tarttuu valtavaan aiheeseen: ilmastoon ja ihmiskunnan selviytymiseen.

Peter Frankopan: Maan ja taivaan välissä. Ihmiskunnan ja ilmaston uusi historia

Ilmestyy 2.10.2024

Silkkitiet-menestysteoksistaan tunnettu historioitsija Peter Frankopan on tarttunut valtavaan aiheeseen: kunnianhimoinen ja laaja uutuus Maan ja taivaan välissä kattaa 4,5 miljardia vuotta ja nostaa esiin ilmaston tekijänä, joka on kautta aikojen vaikuttanut ihmiskunnan historiaan. Se kertoo myös siitä, kuinka rajusti ihminen on muokannut ympäristöään niin hyvässä kuin pahassakin. Teos myös laajentaa tietoisesti historiankirjoituksen perinteistä länsimaista näkökulmaa: Frankopan pohjaa näkemyksensä valtavaan määrään tutkimusta ja kirjallisuuteen, jota on kertynyt vuosisatojen ja -tuhansien aikana kaikkialta maapallolta.

Rajut muutokset ilmastossa ovat aina muokanneet elämää maapallolla, oli kyse sitten ilmakehään levinneestä vulkaanisesta tuhkasta johtuvasta kylmenemisestä, poikkeuksista auringon aktiivisuudessa tai ihmisen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä. Usein ilmaston vaikutukset ovat olleet katastrofaalisia.

Esimerkiksi vuoden 2200 eKr. aikoihin Euraasiassa koettu kuivuus on nähty usein suoraviivaisesti tekijänä, joka romahdutti Lähi-idän imperiumeja. Frankopan kuitenkin kyseenalaistaa yksinkertaisen tulkinnan, jossa muutokset ilmastossa kaatavat valtakuntia. Hänen mukaansa monet valtiot kukoistivat kriiseistä huolimatta ja jopa hyötyivät kilpailijoiden ongelmista. Oleellista oli se, kuinka kuivuuteen, tulviin, myrskyihin ja epidemioihin varauduttiin ja reagoitiin. Esimerkiksi maanviljelytapojen sopeuttaminen uusiin olosuhteisiin oli kriittisen tärkeää.

Viimeisten vuosisatojen aikana ilmasto alkanut muuttua ihmisen toiminnan vuoksi. Kolonialismin aikakaudella luonnon valloittaminen ja muokkaaminen nähtiin hyveenä, ja 1900-luvulla sekä Neuvostoliitossa ja Kiinassa että länsimaissa kehitettiin mittavia ja usein tuhoisia projekteja ympäristön muuttamiseksi.

Aivan omaa luokkaansa on kuitenkin nykyinen kriisi, jossa ihmiskunta joutuu ensimmäistä kertaa kohtaamaan itse aiheuttamansa globaalin ilmastokatastrofin. Edessä on tilanne, jossa emme enää pysty hallitsemaan aiheuttamaamme muutosta ja joudumme reagoimaan ilmakehän lämpenemisen seurauksiin ennennäkemättömässä laajuudessa. Frankopanin maailmanhistoria muistuttaa, että ratkaisu on aina ollut sivilisaatioiden aktiivinen toiminta ja kyky toimia kriisin iskiessä – tai mieluummin jo ennen kuin se iskee.

Peter Frankopan (s. 1971) on globaalin historian professori ja Bysantin-tutkimuksen keskuksen johtaja Oxfordin yliopistossa. Hänen teoksensa Silkkitiet (Atena 2021) oli kansainvälinen myyntimenestys. Teoksessaan Uudet silkkitiet (Atena, 2022) hän käsitteli tulevaisuuden maailmanpolitiikkaa ja konflikteja.

Maan ja taivaan välissä ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana.

Suomentajat: Riina Vuokko ja Jaakko Kankaanpää.