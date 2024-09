Merikarvia-Siikaisten kansalaisopistolta voit löytää uuden harrastuksen, ystävän tai työpaikan - mitä näistä sinä kaipaat?

Mikä on kansalaisopisto?

Kansalaisopistotoiminta Suomessa tarjoaa kaikille mahdollisuuden osallistua monenmoisiin kiinnostaviin harrastuksiin. Kansalaisopistot ovat oikeastaan julkisia oppilaitoksia, jotka tarjoavat erilaisia harrasteryhmiä ilman minkäänlaisia muodollisia pääsyvaatimuksia. Periaatteina on siis avoimuus ja saavutettavuus, tarjolla on kaikille avoimia harrasteryhmiä ja opintoja riippumatta osallistujien iästä, koulutustaustasta tai asuinpaikasta. Valikoimaan kuuluu usein esimerkiksi kieliopintoja, taideaineita, liikuntaa, käsitöitä, tietotekniikkaa ja hyvinvointiin liittyviä ryhmiä. Merikarvia-Siikaisten kansalaisopistolle voi tehdä toiveita kurssitarjonnasta ja ne toteutetaan mahdollisuuksien mukaan (linkki artikkelin alaosassa).

Ilmoittaudu sähköisesti tai kunnanvirastolla

Tänä vuonna Merikarvia-Siikaisten kansalaisopiston kurseille voi ilmoittautua myös sähköisesti. Ilmoittautumislomakkeen voi täyttää itse tai valtuuttaa toisen tekemään tämän. Kurssimaksut lähetetään laskuina sähköpostiin tai maapostilla perinteiseen postiluukkuun. Jos ilmoittautuminen netissä on uutta, kannattaa tulla Merikarvian kunnanvirastolle 12.9. klo 16-19 tai 13.9. klo 9-12 tai Siikaisiin kirjastoon 17.9. klo 10-13. Myös puhelimitse voi ilmoittautua numeroon 044 7246 325. Digitaidot on nykyisin kansalaistaitoja, joten meillä on monenlaista kurssitarjontaa myös tässä teemassa. Näillekin kurseille on paljon kysyntää, siten tässäkin kannattaa olla nopea. (ilmoittautumislinkki kursseille artikkelin alaosassa).

Kansalaisopistotoimintaa ylläpitää julkiset toimijat

Kansalaisopistoja ylläpitävät kunnat tai muut julkiset toimijat. Jokaisessa kunnassa on yleensä oma kansalaisopisto tai alueellinen opisto, joka vastaa paikallisten asukkaiden koulutustarpeisiin. Näin hinnat pysyy kohtuullisina, toisinaan osallistuminen on jopa maksutonta. Kansalaisopistojen periaatteena onkin edistää tasa-arvoa koulutuksessa ja tukea elinikäistä oppimista tarjoamalla mahdollisuuden opiskella uusia taitoja, kehittää omaa osaamista ja harrastaa erilaisia asioita läpi elämän. Se on kaikille ikäryhmislle tärkeä paikka saada myös ystäviä.

Kansalaisopistot saavat siis rahoitusta valtiolta ja kunnilta. Valtion rahoitus perustuu vapaaseen sivistystyöhön, ja se kattaa osan toiminnan kuluista. Kunnat voivat täydentää rahoitusta ja osa kustannuksista katetaan kurssimaksuilla. Opistoja hallinnoivat yleensä kunnat. Toiminta perustuu vuosittain vaihtuviin opetussuunnitelmiin ja kurssien sisältöihin voi vaikuttaa kuten jo edellä mainittiin. Kansalaisopistojen toiminnasta säädetään Suomen vapaata sivistystyötä koskevassa laissa.

Tule harrastamaan, tapaamaan ystäviä tai opettamaan - valinta on sinun

"Tervetuloa viihtymään hyvässä seurassa!" Anu Kauraoja, uusi opintosihteerimme toivottaa. Mikäli haluat tarjota meille etä-kurssia, tarjoamme tätä varten etäalustan opettajille ja autamme käytännön järjestelyissä, Kauraoja vinkkaa. Etsimme jatkuvasti uusia ideoita, niin live- kuin etäopetukseenkin, joten jos opettaminen tai ryhmän vetäminen kiinnostaa - ota yhteys: anu.kauraoja@merikarvia.fi - otsikoi viestisi: "Tuntiopettajaksi kansalaisopistolle".